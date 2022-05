Buchen. (tra) Wo momentan noch mit schwerem Gerät Erdarbeiten durchgeführt werden, werden in einigen Wochen bereits Kinder spielen, Erwachsene Sport treiben oder sich einfach entspannen: Der neue Mehrgenerationenspielplatz "Mega-fit" soll schon im Sommer fertig sein.

Der alte Spielplatz in der Dekan-Blatz-Straße, der sehr in die Jahre gekommen war, wurde abgerissen. An der gleichen Stelle werden nun interaktive, witterungsbeständige Sport- und Spielgeräte für Menschen jeden Alters wie zum Beispiel Crosstrainer, Tretboot, Vogelnestschaukel und Doppelschaukel, Wippgerät und eine Turmkombination mit Röhrenrutsche installiert.

So soll der neue Mehrgenerationenspielplatz „Mega-fit“ angelegt werden. Es wird Spiel- und Sportgeräte für alle Generationen sowie Sitzgelegenheiten geben. Grafik: Stadt Buchen

Zudem wird es unterschiedliche Sitzgelegenheiten geben. In "Mega-fit" werden insgesamt rund 75.000 Euro investiert. Die Arbeiten werden von der Firma Falkenstein aus Adelsheim durchgeführt. Die neue Anlage wird zudem durch Leader gefördert. "Der Mehrgenerationenspielplatz wird ein tolles Angebot für alle sein, die hier vorbeikommen", freut sich Bürgermeister Roland Burger auf die Fertigstellung. Auch die zukünftigen Bewohner der "Marienhöhe" werden die Anlage, die in unmittelbarer Nähe des Baugebiets liegt, sicher gerne nutzen.

Wer die alten Bäume schätzt, muss sich übrigens keine Sorgen machen: "Der alte Baumbestand, der für eine besondere Atmosphäre sorgt, soll bestehen bleiben", informierte Bürgermeister Burger beim symbolischen Spatenstich am Montag.

Beigeordneter Benjamin Laber freut sich ebenfalls über die Realisierung des neuen Mehrgenerationenspielplatzes und schätzt insbesondere auch dessen Standort: "Der Spielplatz in der Dekan-Blatz-Straße gehört zu den unterschätzten Spielplätzen der Stadt. Obwohl der Spielplatz an der Straße liegt, ist es hier sehr ruhig."

Das Flair der Anlage werden bald Buchener und Besucher aller Generationen genießen können. Die Neugestaltung soll zügig vorangehen.