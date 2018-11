Buchen. (RNZ) In Buchen und den Stadtteilen werden die schwarzen Restmülltonnen aktuell zum letzten Mal geleert, bevor sie neue grüne Deckel erhalten. Durch den neuen grünen Deckel werden die bisherigen Restmülltonnen zu Bioenergietonnen BET.

Die Termine der letzten Restmüll-Leerungen für die einzelnen Stadtteile: Gestern, Montag, in Hettigenbeuern und Stürzenhardt, am Mittwoch, 20. Juni, in Buchen-Kernstadt, Bödigheim, Einbach, Hettingen, Hollerbach, Oberneudorf, Rinschheim, Unterneudorf und Waldhausen, Donnerstag, 28. Juni, in Eberstadt, Götzingen und Hainstadt.

Das Auswechseln der Tonnendeckel von schwarz nach grün wird im Anschluss an diese letzten Leerungstermine vorgenommen. Deshalb muss die geleerte Tonne so lange am Straßenrand stehen bleiben, bis sie einen grünen Deckel erhalten hat. Dies kann mehrere Tage dauern.

In die grüne BET kommen dann nur noch nasse und kompostierbare Abfälle (Küchen- und Lebensmittelabfälle, kleine Mengen Grünabfall). Die geänderte Mülltrennung ist ausführlich im KWiN-Infoflyer beschrieben, der mit der gelben Trockenen Wertstofftonne TWT verteilt wurde.

Auf der BET ist ebenfalls eine Infografik aufgedruckt. Der Inhalt der BET wird entsprechend den gesetzlichen Vorgaben zu Dünger bzw. Kompost weiterverarbeitet. Deshalb ist es wichtig, dass keine Störstoffe wie Glas, Metall, Verpackungen, Folien, Medikamente und Windeln enthalten sind. Um Geruchsbildung zu vermeiden, wird empfohlen, Küchenabfälle jeweils einfach in Zeitungspapier einzuwickeln bzw. den bereitgestellten 10-Liter-Vorsortierbehälter mit Zeitungspapier auszukleiden oder Papier-Kompostbeutel zu verwenden. Es dürfen keine Plastikbeutel verwendet werden. Das Papier nimmt einen Großteil der Flüssigkeit, Ursache des "Übels", auf. Die BET sollte man am Boden ebenfalls mit Zeitungspapier auskleiden.

Der bisherige Restmüll, nun als Störstoff bezeichnet, wird über den roten Störstoffsack bzw. der roten Störstofftonne entsorgt. Die genauen Abfuhrtermine sind im neu versandten Abfallkalender für das zweite Halbjahr zu finden.

Info: Telefonkontakt, wenn der Deckeltausch nicht geklappt hat, unter 06292/92804-0, allgemeine Fragen zur Abfalltrennung unter 06281/906-13.