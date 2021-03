Von Rüdiger Busch

Buchen. Wer durch das Gewerbegebiet fährt, kommt nicht auf den Gedanken, dass es hier ein Platzproblem geben könnte: Fast überall finden sich Baulücken, und teilweise auch größere freie Grundstücke. Doch der erste Eindruck täuscht: Im Interkommunalen Gewerbepark Odenwald (IGO) gibt es kaum noch Flächen. In dem 40 Hektar großen Areal sind zwar noch acht Hektar unbebaut – dem Markt stehen sie aber nicht zur Verfügung, da es sich größtenteils um Optionsflächen bereits ansässiger Firmen handelt. Deshalb laufen die Bemühungen um eine IGO-Erweiterung auf Hochtouren. Darüber – und über aktuelle Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben – haben wir uns mit dem Verbandsvorsitzenden, Bürgermeister Roland Burger, Verbandsgeschäftsführer Benjamin Laber und Buchens Wirtschaftsförderer Michael Schmitt unterhalten.

1997 haben sich Buchen, Limbach und Mudau zu einem Zweckverband zusammengeschlossen. Was daraus entstand, ist eine Erfolgsgeschichte: Das unmittelbar an der B27 gelegene Gewerbegebiet beherbergt heute rund 40 Firmen und mehr als 500 Arbeitsplätze.

Drei entscheidende Faktoren macht Benjamin Laber für den Erfolg verantwortlich:

> Die Auswahl der Unternehmen nach Nachhaltigkeit und Langfristigkeit. Dabei richte man den Blick nicht in erster Linie auf die zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen, sondern auf die Zahl der Arbeitsplätze. Über die Ansiedlungen entscheidet der mit den drei Verbandsbürgermeistern besetzte Verwaltungsrat oder – bei größeren Vorhaben – die Verbandsversammlung.

> Die richtige Mischung an Unternehmen und die Aufteilung des Gebiets in Bereiche für Handel, Gewerbe und Industrie. Dadurch gebe es Synergieffekte für die einzelnen Firmen.

> Die kurzen Wege, der enge Austausch zwischen Verwaltung und Firmen, das ständige Bemühen, die bürokratischen Hürden so niedrig wie möglich zu halten. Hinzu komme das äußere Erscheinungsbild des Gewerbegebiets: "Der IGO sieht ordentlich aus, man geht dort gerne hin, sei es zum Einkaufen oder zum Arbeiten, und dementsprechend siedeln Unternehmen hier gerne an."

Vor allem beim Blick von der B27 her fallen die Freiflächen ins Auge. Doch der Eindruck täuscht etwas: Ein Großteil der Grundstücke ist für Erweiterungen bestehender Unternehmen oder für Neuansiedlungen bereits fest verplant. Foto: Busch

Doch alle Wünsche können – und wollen – die Verantwortlichen nicht erfüllen. "Das Flächenangebot ist endlich", sagt Bürgermeister Burger und verweist in diesem Zusammenhang auf die ebenfalls äußert begehrten Wohnbaugrundstücke in Buchen. Ein eigenes Vergabeverfahren muss die Stadt für die Gewerbeflächen zwar nicht ins Leben rufen. Aber dafür schaut sie umso genauer hin, dass die zur Verfügung stehenden Grundstücke in die richtigen Hände gelangen. Und dennoch kommt der IGO an seine Grenzen.

"Es geht viel enger zu, als man auf den ersten Blick meinen könnte", betont der Bürgermeister und zeigt auf den Lageplan. Die vielen Freiflächen relativieren sich schnell: "Hier, hier und hier: Das sind Erweiterungsflächen für die Firmen Heller, Merklinger und Montech." Dabei und bei den weiteren Optionsflächen im IGO handelt es sich in den meisten Fällen nicht um stille Reserven, die für den Sankt-Nimmerleins-Tag aufgehoben werden. Im Gegenteil: Vielfach gibt es bereits konkrete Pläne für Neubauten. Beispielsweise wird der Sondermaschinen-Hersteller Merklinger demnächst eine neue Produktionshalle errichten.

In den letzten Jahren gab es im IGO zahlreiche Neuansiedlungen rund ums Auto. Diese Entwicklung setzt sich fort: Die Firma Gassert wird – hinter der Firma Maxklusiv – einen ADAC-Mobilitätsstützpunkt errichten, und die Firma Bayerngarage baut ein neues Autohaus. Foto: Busch

Doch nicht nur bestehende Firmen erweitern, es kommen auch neue hinzu: Die Bayerngarage wird ein großes Autohaus errichten. Krüger Elektro (Hainstadt) plant den Umzug in den IGO. Zudem wird das Autohaus Gassert (Trienz) eine Halle bauen und darin einen Mobilitätsstützpunkt für den ADAC betreiben. Das Einzugsgebiet des Abschleppdienstes ist riesengroß, es reicht bis in die Landkreise Miltenberg, Rhein-Neckar und in den hessischen Odenwald, so dass der Standort Buchen ideal ist, wie Angelika Karner-Gassert der RNZ bestätigte.

"Wir haben viele Anfragen von Firmen", sagt Benjamin Laber. Doch nicht alle werden in die erste Kategorie eingeordnet: Autowaschanlagen, Wohnmobilgaragen oder Renditeobjekte wie zu vermietende Gewerbehallen sind im IGO nicht gern gesehen. Priorität genießen dagegen beispielsweise der örtliche Handwerker, dem der Platz am bisherigen Standort nicht mehr ausreicht, oder die bereits ansässigen Firmen, die erweitern möchten. "80 bis 90 Prozent der Anfragen kommen von örtlichen Firmen", berichtet Michael Schmitt.

Aber: Bebaubare Flächen werden in Zukunft ein immer knapperes Gut werden. "Das Thema treibt die gesamte Region um", weiß Roland Burger. Überall im Kreis gehen die zur Verfügung stehenden Gewerbeflächen zur Neige. Einfach neue Gebiete ausweisen, das lassen die Vorgaben der Regionalplanung häufig nicht zu. Die Pläne für die Erweiterung des IGO sind dagegen im Regionalplan berücksichtigt, was am Status Buchens als Mittelzentrum und an der Lage direkt an der Entwicklungsachse liege.

Für die Erweiterung sind die Weichen gestellt. So steht der notwendige Bebauungsplan unmittelbar vor dem Aufstellungsbeschluss, und der Grunderwerb für die 9,3 Hektar große Fläche nördlich des bestehenden IGO-Areals ist größtenteils abgeschlossen. Dennoch wird noch einiges an Zeit ins Land gehen, bis gebaut werden kann: "Realistisch betrachtet, wird vor 2023 nichts möglich sein", erklärt der Bürgermeister. Wenn die ersten gut 30 Hektar 24 Jahre gereicht haben, dann sollte die Erweiterung genug Platz für weitere zehn Jahre liefern.