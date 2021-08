Buchen. (pm) Die gerade Mal einen Tag alte Ilvy Malou verschlief den großen Bahnhof, ihre Eltern Chiara (Soldatin aus Seligenstadt/Hessen) und Pierre Müller (Soldat aus Speyer/Rheinland Pfalz), beide stationiert in Walldürn und wohnhaft in Eichenbühl, freuten sich dafür umso mehr.

Zur Geburt ihrer Tochter, die bereits das 500. Baby in den Neckar-Odenwald-Kliniken in diesem Jahr ist, gratulierten nicht nur der leitende Oberarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe Dr. Rolf Völckel und die Assistenzärztin Nina Gimber, sondern auch der Kaufmännische Leiter Harald Löffler, Pflegedienstleiter Kurt Böhrer sowie die Hebamme Jeanette Schuster. Aus diesem Anlass überreichten die Klinikvertreter einen Blumengruß, verbunden mit den besten Wünschen an die Eltern.

Dr. Völckel freute sich, dass der Baby-Boom sich fortsetzt. "Schon Mitte August das 500. Baby begrüßen zu können, ist hervorragend, ich rechne mit über 800 Neugeborenen bis Jahresende." Der Kaufmännische Leiter ergänzte: "Mit unserer Geburtsstation in Buchen bieten wir von Beginn an die besten Voraussetzungen." "Wir haben uns hier im Familienzimmer sehr gut betreut gefühlt", bestätigte auch Chiara Müller.