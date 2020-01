Buchen-Hettingen. (KM) Vor rund eineinhalb Jahren hat ein besonders dreister Diebstahl in Hettingen und darüber hinaus für Aufsehen gesorgt: Unbekannte hatten die Gedenktafeln für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs am Kriegerhain gestohlen. Doch jetzt gibt es eine gute Nachricht: Der aus Hettingen stammende Unternehmer Dieter Ellwanger hat die Kosten in Höhe von 3500 Euro für die neuen 65 Namensschilder übernommen.

Wie Ellwanger bei der Übergabe der Schilder an den Heimatverein am Montag betonte, imponiere ihm die Art und Weise, wie im Heimatverein Hettingen die Probleme angegangen und gemeistert würden. Nicht nur als Inhaber und Chef eines mittelgroßen Unternehmens, der Firma Acom-Apothekenmarketing mit Sitz der Verwaltung in Buchen und mit 170 Mitarbeitern in ganz Deutschland, wolle er diese Spende an dem Heimatverein machen, sondern vor allem, auch weil er ein "Heddemer" sei und bleibe, auch wenn er nun schon über 30 Jahre in Buchen wohnt.

Deshalb habe er sich mit dem Vorsitzenden Gundolf Scheuermann schon kurz nach dem Bekanntwerden des Diebstahls in Verbindung gesetzt und ihm die Zusage gegeben, die Kosten für die Neubeschaffung zu übernehmen.

Die von der Firma Merklinger (Buchen) aus Messingblech gefertigten Gedenktafeln, bei denen die Gravur zum besseren Lesen farblich abgesetzt wurde und bei denen zusätzlich zum Namen der gefallenen Soldaten auch deren Geburts- und Todesjahr hinzugefügt wurden, stellte deren Geschäftsführer Martin Henn vor.

Der Vorsitzende des Heimatvereins, Gundolf Scheuermann, der mit Beisitzer Karl Mackert gekommen war, bedankte sich bei Dieter Ellwanger für die großherzige Spende und gab der Hoffnung Ausdruck, dass die neuen Schilder nicht ebenfalls Opfer von Dieben werden.

Zur Vorgeschichte: Als der Heimatverein in Zusammenarbeit mit der Stadt Buchen die Generalsanierung der Kriegerhainanlage im Jahr 1990 in Angriff nahm, wurden alle 65 Steine aus dem Jahr 1923, von denen jeweils einer für einen im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Gemeinde steht, erneuert. Denn zum Teil waren die Namen, die in den kartuschenförmigen Vertiefungen eingemeißelt waren, fast nicht mehr lesbar. Um dies für die Zukunft zu verhindern, hatte man Namensschilder aus Messing angebracht, die von Petra Reum-Mühling gestiftet worden waren.