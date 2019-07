Hettingen. (pm/rüb) In der Neuen Buchener Straße und der Morrestraße in Hettingen erneuern die Stadtwerke Buchen seit einigen Monaten die Wasserleitung. Diese Woche hat der zweite Bauabschnitt des Großprojekts in der Morrestraße, zwischen dem Abzweig Römerkastellstraße und der Alten Rinschheimer Straße, begonnen. Während der Arbeitszeit der Baufirma Tomac - in der Regel von Montags bis Freitag von ca. 7 bis 17 Uhr - ist die Ortsdurchfahrt voll gesperrt. Die örtlichen Geschäfte, u. a. Bäckerei, Frisör, Apotheke etc., sind jedoch durch innerörtliche Umfahrungen erreichbar.

Was nach wie vor Bestand hat: Während der Arbeitszeiten steht die Ampel auf Dauerrot - auf Grün zu warten, ist also sinnlos. Nur außerhalb der Arbeitszeiten schaltet sie um. Das Rot zu ignorieren, wie es derzeit auffallend viele Verkehrsteilnehmer machen, ist aber auch keine Lösung: Ein solches Verhalten gefährdet die Sicherheit der Bauarbeiter, hält die Arbeiten auf und kann zudem noch den Führerschein kosten.

Freie Fahrt herrscht dagegen von Montag, 5. August, bis Sonntag, 18. August. Während der Bauferien ist die Durchfahrt rund um die Uhr möglich.

Allgemein gilt weiterhin: Für die Dauer der Arbeiten ist eine Vollsperrung in Teilabschnitten aus Gründen der aktuellen Arbeitssichervorschriften erforderlich. Die Sperrung wird voraussichtlich bis Ende April 2020 andauern. Die Bauarbeiten erfolgen in Teilabschnitten.

Der Verkehr wird örtlich umgeleitet. Der Schwerlastverkehr wird großräumig umgeleitet. Der Linienbusverkehr ist dadurch nicht eingeschränkt. Der Gehweg ist begehbar.

Da die Sperrung nur in Teilabschnitten erfolgt, ist die Zufahrt zu den örtlichen Geschäften und Gewerbetreibenden in Hettingen nur im unmittelbaren Baustellenbereich eingeschränkt.

Um die Belastung der Anwohner durch innerörtliche Umwege zu minimieren, kann in Zeiten ohne Bautätigkeiten, am Wochenende und nach Feierabend, die Vollsperrung aufgehoben werden. Aus Sicherheitsgründen wird dann die Fahrtgeschwindigkeit reduziert. Die Durchfahrt für Zweiradfahrer bleibt aber weiter gesperrt. Die Arbeiten werden von der Firma Tomac durchgeführt.