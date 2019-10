Von Rüdiger Busch

Hettingen. "Hier am Hang wird kein Baum stehen bleiben", sagt Revierleiter Bernhard Linsler. Er steht im Bereich des früheren Ziegengeheges und zeigt nach unten Richtung Klinge. Die Folgen des Dürresommers 2018 sind hier im "Hasenwald" allgegenwärtig. Mit roter Farbe sind die Bäume – größtenteils Buchen – gekennzeichnet, die gefällt werden sollen.

"Wir machen aber nur das Allernötigste", versichert Linsler. Eingegriffen werde nur dort, wo die kranken und toten Bäume eine Gefahr für die Waldbesucher darstellen. Das Allernötigste ist aber dennoch eine ganze Menge: Rund 150 Bäume werden der seit Montag laufenden Durchforstungsmaßnahme in den nächsten 14 Tagen zum Opfer fallen.

"Es ist ein sehr aufwändiger Hieb", erklärt Linsler: Zahlreiche Waldwege müssen für die Arbeiten gesperrt werden, und das teilweise steile Gelände mit rutschigem Boden sorgt für schwierige Arbeitsbedingungen. Bei Regen müssen die Arbeiten gestoppt werden. Von daher hängt es stark von der Witterung ab, ob die angesetzten zwei Wochen reichen werden. Neben den vier städtischen Waldarbeitern ist noch ein externer Holzrücker im Einsatz.

Bernhard Linsler deutet auf die Verfärbungen: Der Baum ist nicht mehr zu retten. Foto: Busch

Die Sicherheit steht naturgemäß an erster Stelle – erst recht, da sich der "Hasenwald" als Naherholungsgebiet eines guten Zuspruchs bei der Bevölkerung erfreut: "Hier ist immer etwas los", weiß Linsler. Die Arbeitsweise wurde an diese besonderen Anforderungen und an den mehr als 150 Jahre alten Buchenbestand angepasst: Teilweise werden die Bäume mit der Seilwinde gefällt. Da beim Einschlagen des Fällkeils Äste der ausgetrockneten Buchen herabzustürzen drohen, setzen die Waldarbeiter einen hydraulischen Fällkeil ein: Der wird ferngesteuert, sodass die Arbeiter nicht Gefahr laufen, von herabfallendem Totholz getroffen zu werden.

Wer jetzt denkt, dass ein Holzeinschlag in dieser Größenordnung eine vorweihnachtliche Bescherung für den Stadtkämmerer darstellt, der irrt sich: "Wir wären froh, wenn das Ganze Null auf Null ausgeht", erläutert der Revierleiter. Die Qualität des Holzes sei nicht besonders gut, weshalb es nicht als Stammholz, sondern nur als Industrieholz verkauft werden kann. Das bedeutet deutlich geringere Erlöse. Dafür sind die Erntekosten aufgrund der schwierigen Bedingungen höher als normal.

Eigentlich waren in diesem Waldstück - einer Naturwaldparzelle - überhaupt keine Eingriffe vorgesehen. Bis der heiße und trockene Sommer 2018 diese Pläne durchkreuzt hat. Den rund 170 Jahre alten Buchen habe schlicht und einfach die Kraft gefehlt, die Trockenheit zu überstehen. Wie zum Beweis zeigt Linsler auf einen von der Dürre vorgeschädigten Baum, dem Käfer und Pilze offensichtlich den Rest gegeben haben.

Das Kreischen der Motorsäge übertönt die gewohnten Tiergeräusche im "Hasenwald": "Es wird ein enormer Eingriff werden", betont der Revierleiter. "Wir fällen aber nur dort, wo es gefährlich für Waldbesucher werden könnte, also vor allem an den Wegen." Andere tote Bäume würden stehen bleiben, wie es in einem naturnahen Wald üblich sei.

Waldarbeiter Jan Pallas in Aktion: Auch diese Eiche muss weichen. Foto:

Dennoch werde es große Freiflächen geben, und der Anblick des "Hasenwalds" werde sich teilweise deutlich verändern, warnt Linsler. Darauf hatte Bürgermeister Roland Burger bereits bei der Stadtrundfahrt des Gemeinderats im September hingewiesen: "Die Hettinger werden ihren ,Hasenwald’ kaum mehr wiedererkennen."

Umso wichtiger ist es, dass neue Bäume nachwachsen. "Wir setzen hauptsächlich auf Naturverjüngung, wie sie in weiten Teilen des Gebiets bereits funktioniert", erklärt Linsler. Baumarten wie Eiche, Hainbuche, Feldahorn, Elsbeere und Buche würden am besten zu diesem extrem trockenen Standort im Muschelkalk des Baulands passen. Nur stellenweise seien Neupflanzungen vorgesehen. Bis das gewohnte Bild wiederzusehen sein wird, wird einige Zeit ins Land gehen. Als Ergebnis wartet aber ein ökologisch hochwertiger Wald.

Ein Wald, der hoffentlich widerstandsfähig genug ist, um den zu erwartenden Folgen des Klimawandels zu trotzen. Dass der Herbst bislang sehr feucht war, sei zwar hilfreich, aber kein Anlass zur Entwarnung: "Das Regendefizit ist noch lange nicht ausgeglichen." Der Käfer werde im Frühjahr wiederkommen. Umso wichtiger sei es, dranzubleiben und schadhafte Bäume schnell aus dem Wald zu schaffen. Trotz der enormen Schäden sei man in der Region mit einem blauen Auge davongekommen, weiß Linsler: "In anderen Teilen Deutschlands sieht es viel schlimmer aus!"