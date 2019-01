Buchen. (tra) Der dm-Markt in der Hochstadtstraße, der momentan umfassend saniert und erweitert wird, ist ab Montag, 7. Januar, geschlossen. Wenn bei den Modernisierungsmaßnahmen alles nach Plan läuft, wird der Drogeriemarkt am Freitag, 5. April, wieder eröffnet. Statt auf rund 550 Quadratmetern werden die Kunden dann auf rund 800 Quadratmetern einkaufen. Das Gebäude wurde, wie unser Foto zeigt, deutlich vergrößert: Im Bereich der Walldürner Straße wurden rund sieben Meter, an der Hochstadtstraße rund 13 Meter angebaut. Während des Umbaus des Buchener Marktes können Kunden in den dm-Märkten in Walldürn und Mosbach einkaufen.