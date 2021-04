„Es ist eine spannende Zeit“, sagt Martina Eid von „Martina and Friends“ in Buchen, die sich den Mut nicht nehmen lässt. „Wir schauen positiv nach vorne.“ Foto: Andreas Hanel

Buchen. (ahn) Schnell mal eben zum Friseur und sich die Haare schneiden lassen – das geht aktuell nicht so einfach. Denn dort, wo der Inzidenzwert über 100 liegt, müssen Kunden einen tagesaktuellen negativen Corona-Test vorweisen (wir berichteten). Tagesaktuell heißt, dass der Test nicht älter als 24 Stunden sein darf. Doch welchen Test braucht man? Und braucht wirklich jeder einen solchen Test?

Gleich vorneweg: Ein Selbsttest, den man etwa zu Hause durchführen kann, ist nicht zulässig. Vielmehr benötigt man einen Schnelltest, bei dem – etwa in einem der Schnelltestzentren – geschultes Personal die Probe abnimmt und auswertet bzw. den Probanden anleitet oder überwacht und anschließend das Ergebnis auswertet, wie es im Paragraf 4 der Landesverordnung heißt. Nachdem das Testergebnis feststeht, wird eine Bescheinigung ausgehändigt, auf der auch der Zeitpunkt der Testung vermerkt ist. Dieser ist dann beim Friseur vorzulegen.

Ohne Corona-Test darf man den Friseur seines Vertrauens besuchen, wenn man über die Impfdokumentation nachweisen kann, dass man seit mindestens 14 Tagen eine "abgeschlossene Impfung" hat – also länger als zwei Wochen die zweite Impfung hinter sich hat.

Wer eine durch einen PCR-Test bestätigte Infektion nachweisen kann, die höchstens sechs Monate zurückliegt, braucht weder einen Test noch einen Impfnachweis. Denn in diesem halben Jahr gilt man als genesen.

All dies hat zur Folge, dass die Zahlen für Schnelltests nach oben gehen. Das bestätigt auch Steffen Horvath, Kreisgeschäftsführer vom DRK-Kreisverband Buchen, gegenüber der RNZ: "Tatsächlich haben wir am Wochenende und vor allem am Anfang der Woche sehr, sehr viele Anrufe und E-Mails zum Thema Schnelltest für den Friseurbesuch erhalten. Auch die Buchungszahlen sind nochmals deutlich gestiegen. Aktuell stehen wir bei 20.000 durchgeführten Tests im Altkreis Buchen." Darunter zählten die kostenfreien Bürgertests, die für Schulen und Schüler sowie für Kitas und Unternehmen.

Von den 20.000 durchgeführten Tests waren – Stand Dienstag – 65 positiv, was einer Quote von rund 0,3 Prozent entspricht.