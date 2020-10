Buchen. (rüb) Mehr als 20 Jahre sind seit der Erschließung der ersten Bauplätze bis zur endgültigen Fertigstellung des Baugebiets "Hühnerberg" vergangen. Die Tatsache, dass mehr als die Hälfte der insgesamt 165 Bauplätze dort in den letzten fünf Jahren erschlossen wurden, zeigt die enorm gestiegene Nachfrage. Am Donnerstagvormittag fand die Abnahme des fünften und letzten Erschließungsabschnitts statt.

Neben Bürgermeister Roland Burger und Beigeordnetem Benjamin Laber nahmen an dem Termin auch Technischer Dezernent Hubert Kieser, Fachbereichsleiter Günter Müller, Fachdienstleiter Stefan Müller, Sachbearbeiter Michael Hiegler, Stadtwerke-Geschäftsführer Andreas Stein sowie von der bauausführenden Firma Tomac (Buchen) die Geschäftsführer Emil und Michael Tomac, Bauleiter Friedbert Holderbach und Polier Thomas Ibba teil.

Der Aufstellungsbeschluss für den "Hühnerberg" sei bereits 1997 unter seinem Vorvorgänger Josef Frank gefasst worden, erläuterte Burger. Unter dem damaligen Bürgermeister Achim Brötel wurden ab 1999 im ersten Bauabschnitt 81 Bauplätze erschlossen. "Als ich dann 2006 nach Buchen gekommen bin, bin ich davon ausgegangen, dass uns das Baugebiet ewig reichen wird." Doch weit gefehlt: Seit 2015 kam fast jährlich ein neuer Bauabschnitt hinzu – ein Beleg für die ungebrochen hohe Nachfrage.

Im Juli 2019 wurde mit dem fünften und letzten Teilstück begonnen, das 39 Bauplätze umfasst. Die Arbeiten wurden zum Preis von 979.000 Euro von der Firma Tomac durchgeführt. Als Pferdebesitzer und regelmäßiger Besucher des benachbarten Reitstalls habe er den beeindruckenden Baufortschritt immer hautnah verfolgen können, sagte Burger.

"Die Bebauung wird jetzt zügig folgen", betonte der Bürgermeister und wies darauf hin, dass der Großteil der Grundstücke bereits verkauft oder reserviert sei. Der Bebauungsplan sehe auf dem "Hühnerberg" auch den Bau von insgesamt sieben Mehrfamilienhäusern vor, von denen zwei bereits stehen (die RNZ berichtete). Die Standorte seien aber so gewählt, dass sie den Charakter des Baugebiets nicht gefährden würden.

"Es hat alles sehr gut geklappt", stellte Technischer Dezernent Hubert Kieser heraus und freute sich darüber, dass es noch "schlagkräftige einheimische Baufirmen gibt": Einfache, kurze Wege und die persönlichen Kontakte sorgten dafür, dass mögliche Probleme schnell gelöst werden könnten. Oder anders formuliert: "Bei uns reden noch die Bauleiter miteinander und nicht die Rechtsanwälte." Die Ausführungsplanung sei komplett vom Stadtbauamt geleistet worden, informierte Kieser.

Das Baugebiet "Hühnerberg" ist nicht nur wegen der Aussicht attraktiv. Foto: Rüdiger Busch

Kurz streifte Bürgermeister Burger die Verlegung von Glasfaserleitungen in dem neuen Baugebiet: In der Zusammenarbeit mit der Telekom habe es immer wieder ein Auf und Ab gegeben. Negativer Höhepunkt war der letzte Bauabschnitt, bei dem sich die Telekom eigentlich bereit erklärt hatte, entsprechende Leitungen zu verlegen. Doch am Tag der entscheidenden Baubesprechung habe die Telekom dann per E-Mail abgesagt – wohl in der Hoffnung, dass die Stadt die Kosten übernimmt.

Dieses fragwürdige Vorgehen habe die Stadt nicht mitgemacht: "Wir haben die Leitungen verlegen lassen, aber nicht die Telekom, sondern die BBV wird die Glasfaserversorgung des Baugebiets übernehmen." Dementsprechend sei er froh, dass es mit der BBV nun eine Alternative gebe.

Andreas Stein zeigte auf, dass der Eigenbetrieb Energie und Dienstleistungen (EDB) nach der Absage der Telekom im gesamten letzten Bauabschnitt auf eigene Rechnung Leerrohre verlegt hat, die er nun an die BBV vermieten werde.

Während das Kapitel "Baugebiet ,Hühnerberg‘" nach getaner Arbeit nun zugeklappt werden kann, steht das nächste Großprojekt bereits vor der Tür: 2021 werden die beiden ersten Abschnitte des neuen Baugebiets "Marienhöhe" erschlossen. Für die 169 Bauplätze dort gibt es bereits mehr als 300 Interessenten. Weitere Bauplätze würden zudem in den Stadtteilen erschlossen.

Die Nachfrage nach Bauplätzen im Landkreis werde immer häufiger auch von Interessenten aus den benachbarten Ballungszentren angekurbelt, die in ihrem Umland keine bezahlbaren Flächen mehr finden würden, informierte Burger. So müssten Häuslebauer beispielsweise in Bad Wimpfen inzwischen 600 Euro pro Quadratmeter zahlen.

Auch vor diesem Hintergrund habe sich die Stadt für ein neues Vergabeverfahren entschieden, das es ermöglichen soll, dass auf der "Marienhöhe" verstärkt einheimische Familien zum Zug kommen. Im Frühjahr soll die Bewerbungsphase starten.