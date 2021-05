Endlich kann es wieder losgehen. Die Jugendkicker in der Region freuen sich, dass sie dank der Corona-Lockerungen seit dieser Woche wieder bei ihrem Verein trainieren dürfen. Entsprechend groß war die Resonanz, trotz teilweise miserablem Wetter. Unser Bild zeigt stellvertretend das E-Jugend-Training des TSV Buchen von Dominik Hauk am Donnerstagabend im Frankenlandstadion. Foto: Joachim Casel

Buchen. (joc) "Auf dem großen Platz, zusammen mit meiner Mannschaft, ist es natürlich viel besser als im Garten mit dem kleinen Ball", sagt der neunjährige Jona Hauk, der genau wie seine Mannschaftskameraden von der E-Jugend des TSV Buchen der Wiederaufnahme des Fußballtrainings mit großer Spannung und Vorfreude entgegen gefiebert hat. Jetzt wurde ihr Traum Wirklichkeit, die jungen Kicker, die im Oktober 2020 ihr letztes Spiel hatten, dürfen landauf landab nach der Lockerung der Corona-Verordnung seit dieser Woche wieder mit Feuereifer dem runden Leder im Training bei ihrem Sportverein nachjagen.

Wie sehr sich die jungen Fußballerinnen und Fußballer nach dieser Lockerung gesehnt haben, sah man auch am Donnerstag beim TSV Buchen. Schon weit vor dem regulären Trainingsbeginn um 17 Uhr tummelten sich – trotz anhaltendem Nieselregen – zahlreiche Jugendkicker am Frankenlandstadion.

Auf dem oberen Rasenplatz hatte die E-Jugend ein Training angesetzt. Dominik Hauk, der zusammen mit Bekim Bucolli die Mannschaft der Neun- und Zehnjährigen trainiert, sagt im Gespräch mit der RNZ: "Es gibt bei den Kids seit Wochen kein anderes Thema. Wenn ich einen meiner Spieler getroffen habe, kam gleich die Frage: ,Wann trainieren wir wieder?‘"

Jona, der Torwart der Mannschaft, ist schon seit Wochen heiß darauf, wieder die Bälle aus der Ecke zu fischen. "Trockenübungen" hatte er die letzten Wochen schon genug gehabt und seinem Vorbild Manuel Neuer von seinem Lieblingsverein FC Bayern über die Schultern geschaut. Aber Fernsehen oder selbst live aktiv – das ist halt schon noch mal ein gravierender Unterschied.

Mittelfeldspieler Noah ist die letzten Wochen viel auf dem Trampolin gesprungen. Fit und beweglich bleibt man so, aber es ist halt kein Ball dabei. Und mit Ball macht es einfach viel mehr Spaß, auch wenn ihm die blöde Maske nicht so recht behagt. Aber es muss sein, sieht er die Notwendigkeit durchaus ein.

Sein Mannschaftskamerad Mark war in der fußballlosen Zeit häufiger auf der Alla-Hopp-Anlage in Buchen. Auch er natürlich ohne Ball. Jetzt freut sich der Fan von Paris SG, dass es endlich wieder losgeht, und er viele Tore machen kann.

Am liebsten würden alle E-Jugendlichen gleich ein munteres Spielchen machen, aber Trainer Dominik hat erst einmal ein paar Lerneinheiten angesetzt. So gibt es nach dem Warmmachen Pass- und Dribbelübungen und danach Torschusstraining. "Das ist wichtig, wir wollen, dass die jungen Spieler eine solide Grundtechnik bekommen." Dann fügt er schmunzelnd hinzu: "Und außerdem sind wir ja Tabellenführer und das wollen wir auch bleiben!"

Ein paar Meter tiefer auf dem Hauptplatz im Stadion versammeln zur gleichen Zeit Trainer Kurt Bonaszewski und FSJler Robin Hotel 15 weibliche und männliche Bambini um sich. Wenn alle am heutigen Freitag gekommen wären, hätte man allerdings ein Problem gehabt, denn in normalen Zeiten nehmen schon mal 30 Kinder am Training teil. Erlaubt ist derzeit aber nur ein Training mit maximal 20 Kindern. Auch Kurt Bonaszewski freut sich, dass man jetzt wieder gemeinsam trainieren kann. "Man sieht, wie viel Spaß die Kinder dabei haben und, dass es ihnen die letzten Wochen so sehr gefehlt hat. Daher werden wir heute sehr viel spielen!"

Und auch die Mamas auf der Tribüne waren froh gelaunt, dass ihre Kinder wieder Bewegung mit Gleichaltrigen haben können. Und daneben blieb ja auch noch – bei Einhaltung des nötigen Abstands – genügend Raum für ein kleines Schwätzchen, so von Mama zu Mama.

Übrigens: Am Abend fallen Jona, Mark, Noah und ihre Vereinskameraden um 20 Uhr müde ins Bett. Bevor sie einschlafen, denken sie aber schon an das nächste Training auf dem großen Platz, denn Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.