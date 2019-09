Der Umbau der NKD-Filiale im Einkaufszentrum ist in vollem Gange. Foto: Teresa Berberich

Von Teresa Berberich

Buchen. Aktuell werden große Umbaumaßnahmen im Buchener Einkaufszentrum "Am Sendeturm" durchgeführt. Der Fahrstuhlbereich wird modernisiert, die NKD-Filiale wird vergrößert und es wird eine Apotheke gebaut.

"Im Zuge der Umbaumaßnahmen wird auch der in die Jahre gekommene Aufzug komplett erneuert. Zwei schnelle, ins Gebäude integrierte Aufzüge werden zur Verfügung stehen. Als weitere Ergänzung wird im kommenden Jahr die Passage zwischen Aufzug und Parkdeck überdacht werden", teilt Andreas Schifferdecker von der Schifferdecker Verwaltung KG auf Nachfrage der RNZ mit.

"Nachdem uns NKD signalisiert hatte, dass sie ebenfalls an einer Erneuerung ihrer Ladenfläche interessiert seien, haben wir uns entschlossen, die bestehende NKD-Fläche von 400 Quadratmetern auf 600 Quadratmeter zu erweitern", berichtet Schifferdecker. Die Neueröffnung der Filiale ist für November geplant.

Neben der NKD-Filiale entstehe, so Schifferdecker weiter, eine moderne und serviceorientierte Apotheke in zentraler Lage. "Die Apotheke wird mit vielen, aus Endkundensicht entwickelten Angeboten und Leistungen an den Start gehen. Ziel ist, die individuellen Kundenanforderungen bestmöglich zu erfüllen und das Einkaufserlebnis im Einkaufszentrum abzurunden." Auch die Apotheke soll im November eröffnet werden.

Im Gespräch mit der RNZ teilt Boris Bachert, Konzeptbegleiter der ACOM Apotheken-Marketing, mit, die Apotheke würde Öffnungszeiten haben, die auf die Kunden abgestimmt sind.

Zudem würde es einen örtlich ansässigen Betreiber geben und für den Anfang sei geplant, fünf Mitarbeiter einzustellen.