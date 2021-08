Unterneudorf. (mb) Der Stadtteil Unterneudorf verfügt nun über acht neue Bauplätze. Das Baugebiet "Eichelberg III" wurde am Mittwochnachmittag offiziell freigegeben.

Ortschaftsräte, Klaus und Manuel Henn von der gleichnamigen Baufirma, Vertreter von Stadtwerken und der Stadtverwaltung sowie Bürgermeister Roland Burger trafen sich im Odenwalddorf und freuten sich gemeinsam über die neuen Bauplätze. "Das Interesse, hier zu bauen, besteht immer noch", sagte Ortsvorsteher Wolfgang Schwab und bedankte sich bei allen Beteiligten. Vier der acht Bauplätze seien bereits reserviert, die anderen vier halte man als Reserve für künftige Bauinteressenten.

"Das ist ein erfreulicher Termin für Unterneudorf", sagte Bürgermeister Roland Burger. Mit den neuen Bauplätzen wolle man vor allem jungen Familien ermöglichen, in ruhiger Lage Eigenheime zu bauen. Die Stadt wolle nicht nur in der Kernstadt, sondern auch in den Stadtteilen Bauplätze zur Verfügung stellen. Als "Schmankerl" bezeichnete Burger die Tatsache, dass man im Rahmen der Erschließungsarbeiten auch die Gemeindeverbindungsstraße zwischen Unterneudorf und Hollerbach habe sanieren können. Der Bürgermeister wies darauf hin, dass man mit "Bauland sorgsam haushalten" müsse. Denn zunehmender Flächenverbrauch sorge für "heiße Diskussionen". In Unterneudorf seien die Bauplätze allerdings für die Eigenentwicklung gedacht. Auch der Bürgermeister dankte der Firma Henn, den Mitarbeitern des Stadtbauamts und den Stadtwerken Buchen für die gute Zusammenarbeit.

Nach Angaben der Stadtverwaltung investierte die Stadt Buchen für die Erweiterung des Baugebiets "Eichelberg" rund 200.000 Euro sowie 38.000 Euro für die Sanierung eines Teilstücks der Gemeindeverbindungsstraße nach Hollerbach. Die Baumaßnahme begann im September vorigen Jahres und endete im April diesen Jahres.