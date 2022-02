Zahlreiche Fachleute kamen am Donnerstag zum Abstau an das Hochwasserrückhaltebecken 66 nach Bofsheim. Foto: Joachim Casel

Bofsheim. (joc) Verkehrsteilnehmer, die in den letzten Tagen auf der Kreisstraße zwischen Götzingen und Bofsheim unterwegs waren, dürfte der große "See" kurz vor der Bofsheimer Ortseinfahrt aufgefallen sein. Dabei handelt es sich allerdings nicht um einen neu angelegten Natursee, vielmehr ist die große Wasserlandschaft das Ergebnis eines Probestaus, der dort in den letzten vier Tagen durchgeführt wurde, um die Funktionstüchtigkeit des Hochwasserrückhaltebeckens (HRB) "66 Bofsheim/Rinschbach" einer genauen Prüfung zu unterziehen. Und die hat das Becken mit Bravour bestanden, wie Seckachs Bürgermeister Thomas Ludwig, der Vorsitzende des zuständigen Zweckverbands "Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau", am Donnerstag beim Abstau betonte. "Das Becken hat seine Feuertaufe bestanden", betonte Thomas Ludwig im Beisein zahlreicher Fachleute, die beim Probestau zuletzt rund um die Uhr Messdaten verglichen, Ablaufmengen verfolgt und den Damm kontrolliert haben, damit das Becken im Ernstfall seine wichtige Aufgabe erfüllen kann. Nachdem sich die Fachleute davon überzeugt hatten, wurde der Abstau eingeleitet und die große Wasserlandschaft neben der Kreisstraße verschwand am Donnerstag wieder.

Der Zweckverband "Hochwasserschutz Einzugsbereich Seckach/Kirnau" hatte den Probestau am HRB 66 auf Gemarkung Bofsheim eigentlich schon im Herbst 2021 durchführen wollen, aber das Wetter spielte nicht mit. Jetzt endlich war nach mehreren vergeblichen Anläufen der Probestau möglich, nachdem sich nach den Regenfällen der letzten Tage eine stabile Abflusssituation ergeben hatte.

Grundsätzlich sehen es die Verantwortlichen als unerlässlich an, dass an jedem HRB ein Probestau durchgeführt wird, damit die Funktionstüchtigkeit der Anlage unter Echtbedingungen getestet werden kann.

Verbandsvorsitzender Thomas Ludwig freute sich, dass am Donnerstag zahlreiche Fachleute zum Abstau nach Bofsheim gekommen waren. Neben seinem Bürgermeisterkollegen Jürgen Galm begrüßte er besonders Bofsheims Ortsvorsteher Werner Geiger, den neuen technischen Leiter des Verbands Jörg Kettemann, Geschäftsführer André Kordmann, Robert Müller von der Firma Kuhn, Waldemar Ehrmann vom Landratsamt, Diplom-Ingenieur Bernd Sacher, Geologe Gotthelf, die Biberbeauftragten Bernhardt und Kuhn sowie Diplom-Ingenieur Andreas Stein von den Buchener Stadtwerken, die für die technische Betriebsführung der Becken zuständig sind, mit einigen Mitarbeitern.

Dann ging Ludwig auf den 1997 gegründeten Zweckverband Hochwasserschutz ein, der nach dem Jahrhunderthochwasser 1993 und 1995 ins Leben gerufen worden sei, um interkommunal zusammen zu wirken und zu zeigen, dass man die Anwohner nicht allein lasse. In der Folge seien 16 überörtliche Schutzbauwerke errichtet worden. Diese gelte es in regelmäßigen Abständen einer Prüfung im Echtbetrieb zu unterziehen.

Aus diesem Grund habe es bereits früher Probestaus an den HRB 129 (Adelsheim/Seckach), 89b (Bödigheim/Hiffelbach) und 53 (Adelsheim/Kirnau) gegeben. Die Probestaus seien wichtig, um notwendige Eckdaten zu erhalten, wie man auf ein Hochwasserereignis reagieren sollte. Beim jetzigen vierten Probestau habe man die letzten Tage das HRB 66 Bofsheim getestet, und dieses habe seine Feuertaufe gut bestanden, wie der Vorsitzende bereits eingangs als Fazit zufrieden zusammenfasste.

Waldemar Ehrmann vom Landratsamt erläuterte im Anschluss den grundsätzlichen Ablauf eines Probestaus: Dieser sei fester Bestandteil für das Genehmigungsverfahren eines HRB und nach DIN-Vorschrift auch zwingend notwendig. Für den verlässlichen Test der Gebrauchstauglichkeit müssten 75 Prozent des Beckens gefüllt sein. In den letzten vier Tagen hätten mehrere Fachleute die technischen Einrichtungen, wie etwa Schieber und Fischbauchklappen, einer Prüfung unterzogen und die Abläufe rund um die Uhr kontrolliert. In der Praxis sehe es so aus, dass das Becken 11,7 Kubikmeter Wasser pro Sekunde an die Ortslage Bofsheim abgeben soll. Diese Abflussmenge wurde während des Probestaus ebenfalls kontrolliert. Auch die Standfestigkeit des Damms war Bestandteil der Überprüfungen.

Diplom-Ingenieur Bernd Sacher von der Fachfirma IGM Messen aus dem hessischen Bickenbach sagte, dass seine Firma sich auf Abwassermessungen spezialisiert habe. Dies beinhalte im Wesentlichen zwei Aufgaben: die Beurteilung der Ablaufsituation und das Kontrollieren des Aufstaus. Aktuell seien zum Abschluss am Donnerstagvormittag noch mehrere Sensoren im Einsatz, die den Wasserablauf in Richtung Bofsheim messen würden.

Robert Müller von der Firma Kuhn aus Höpfingen berichtete, dass seine Firma für mehrere Hochwasserzweckverbände arbeite und seit Jahren Spezialist auf diesem Gebiet sei. Für den Zweckverband Seckach/Kirnau warte man die Anlagen und repariere auch Dinge zusammen mit den Stadtwerken Buchen. Ferner sei man für die komplette Steuerung zuständig. Bei diesem Probestau habe alles bestens funktioniert.

Biberbeauftragter Joachim Bernhardt sagte, dass am Rinschbach zwischen Götzingen und Bofsheim einige Biber leben würden. Dies erzeuge ein Spannungsfeld, denn einerseits sei der Biber geschützt, andererseits greife er auch massiv ins Gelände ein. Daher gelte es, einen wirksamen Ausgleich zu finden zwischen den Bedürfnissen der Menschen und dem Biber.

Osterburkens Bürgermeister Jürgen Galm sagte, dass man nach der Katastrophe im Ahrtal noch vorsichtiger und noch sensibler beim Thema Hochwasser geworden sei. Man könne den Bürgern hierzulande zwar kein Rundumschutzpaket liefern, aber das Grundgerüst stimme auf jeden Fall. Galm zeigte sich zuversichtlich, dass man für den Ernstfall, den man hoffentlich nie erleben müsse, gut gerüstet sei. Ein wichtiger Beitrag sei dabei der Probestau, der ein gutes Instrument zur Feinabstimmung und absolut notwendig sei.

Der neue technische Leiter des Verbands Jörg Kettemann dankte am Ende des offiziellen Teils allen am Probestau Beteiligten, besonders den Stauwärtern sowie der Landwirtschaft, die viel Verständnis aufgebracht hätte. Der Test sei insgesamt technisch sehr anspruchsvoll und auch sehr interessant gewesen.