Die ausgewählten Kunstwerken für den Skulpturenradweg in alphabetischer Reihenfolge (in Klammern die Künstler):

"Ausgrabung" (von Shinroku Shimokawa): Zur Hälfte in die Erde begraben erinnert diese Skulptur an eine Ausgrabung in einem Steinbruch, der gedanklich oder aktiv vom Beobachter weiter vollzogen werden kann. Die Skulptur ist aus Granitstein und circa zehn bis zwölf Tonnen schwer (vier Kubikmeter!). Die Form des Steins unterscheidet sich von einem Findling. Er wird bearbeitet, folgt jedoch keiner figürlichen Form, sondern weist lediglich Spuren einer menschlichen Bearbeitung auf.

"Eisenröhre" (Franziska Jaschek): Verwendet werden bei diesem frei stehenden Objekt Rundröhren mit einem Durchmesser von 48,3 mm und einer Wandstärke von vier mm aus Eisen, komplett feuerverzinkt und lackiert. An der verwinkelten Eisenskulptur hängen 15 Ortsschilder aus Schwarzblech. Farblich auffällig ist der helle schimmernde Grauton, der die Farbe des grauen Radwegasphalts aufgreift und auch die Farben der Umgebung widerspiegelt. Die Skulptur fügt sich so stimmig in das Landschaftsbild ein.

"Licht lautlos" (Laila Auburger): Das Kunstwerk ist eine begehbare Skulptur aus Holz und Stein, die zugleich als Camera Obscura funktioniert. Sie überspannt ein Rechteck von etwa sechs mal acht Metern, wobei die tatsächliche Form erheblich weniger Fläche einnimmt. Für die Gestaltung sollen regionale Materialien verwendet werden. So Hölzer des Odenwalds, die noch veredelt werden sollen, und Muschelkalkplatten.

"Skulptur for the road" (Nino Maaskola): Diese Skulptur besteht aus zwei Aluminiumplatten, die massiv gegossen sind. Der Länge nach wird mittig Druck auf die Platten ausgeübt, bis sie zerbrechen. Dabei entstehen vier Stehlen mit den körperähnlichen Maßen 180 x 35 x 14 Zentimeter. Zum Zerbrechen stehen vier Tonnen zur Verfügung, benötigt werden etwa zwei bis drei Tonnen. Aufgestellt werden die Bruchhälften links und rechts des Weges mit der Bruchfläche zueinander.

"Subterran" (Jochen-Damian Fischer): Der Stuttgarter Künstler Fischer arbeitet gerne mit Röhren und Schächten. Er widmet dem Thema "Raumerfahrung" in seinen Arbeiten viel Augenmerk. Bei der Wellstahlkonstruktion "Subterran" ist von weitem nur ein Zylinder mit einem Durchmesser von 3,5 Metern und sieben Meter Höhe zu erkennen. Das Ganze erscheint auf den ersten Blick als schlichtes Solobauwerk, dann wird bei näherem Betrachten der Treppenzugang sichtbar. Unterirdisch führt ein langer Tunnel zum Zylinder. Die Arbeit lehnt sich an Architektur an und passt sich dem ländlichen Ambiente an.

"Underground" (Markus Gehrig): Ein Fahrstuhl steht auf einem freien Feld. Die Tür ist geschlossen. Durch den Türspalt dringt das Licht in die Kabine nach außen und deutet an, dass dieser Fahrstuhl zur Abfahrt bereit steht. Es wird suggeriert, dass die Fahrt unter die Erde geht. Wie tief, zu welchem Zweck und wohin erschließt sich allerdings nicht, denn die Tasten und Anzeigen fehlen an diesem Fahrstuhl komplett. Die Form des Kunstwerks aus Stahlbeton ist ein baulich geschlossener Quader mit einer Tiefe von 1,75 Meter, er ist 2,50 Meter breit und vier Meter hoch.

"Welle" (Nina Laaf): Die "Welle" zeigt eine Szenerie in der Landschaft, bestehend aus sieben dynamischen Wellen in verschiedenen Größen. Die Wellen haben eine starke Symbolkraft und stehen u.a. für Spaß, Mobilität und Entfaltung. Die grafische Form der Wellen steht einerseits im Gegensatz zur Natur, andererseits nimmt sie den Dialog mit ihr auf. Die "Welle" soll auf beiden Seiten des Radwegs angeordnet werden. Und dies auf unterschiedlichen Ebenen.

