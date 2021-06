Osterburken. (pm) Im Juli beginnt die DB Netze AG mit den Bauarbeiten für das neue elektronische Stellwerk in Osterburken, das das jetzige Relais-Stellwerk ersetzen wird. Dabei werden unter anderem neue Hochbauten errichtet, umfangreiche Kabel- und Tiefbauarbeiten durchgeführt und modernste Signalanlagen installiert. Die Inbetriebnahme des elektronischen Stellwerks ist für Sommer 2022 geplant. Im Anschluss werden voraussichtlich bis November 2022 Rückbauarbeiten durchgeführt.

Im Rahmen der Bauarbeiten für das elektronische Stellwerk wird außerdem ein Gleiswechselbetrieb zwischen Möckmühl und Osterburken sowie Seckach und Osterburken eingerichtet. Der Gleiswechselbetrieb ermöglicht es, die Gleise in diesen Streckenabschnitten in beide Richtungen zu befahren. Neu gebaut werden auch vier Heißläuferortungsanlagen, die heiß gelaufene Radsatzlager an den Zügen erkennen und damit Schäden frühzeitig verhindern können. So wird die Sicherheit der Bahnanlage weiter erhöht.

Zudem wird das Überholgleis 5 im Bahnhof Osterburken auf 740 Meter verlängert, sodass der Personennahverkehr auch längere Güterzüge überholen kann. Durch diese Modernisierung wird die Strecke leistungsfähiger, und der Bahnverkehr noch zuverlässiger und sicherer.

Die meisten Baumaßnahmen werden am Tag durchgeführt. Um den Bahnbetrieb auf dem tagsüber viel befahrenen Streckenabschnitt aufrechterhalten zu können, müssen manche Arbeiten jedoch in der Nacht ausgeführt werden. Sowohl am Tag als auch in der Nacht wird es dabei teilweise zu erhöhten Lärmbeeinträchtigungen kommen.

Um die Beeinträchtigungen für die Anwohner zu reduzieren, werden die besonders lärmintensiven Maßnahmen bestmöglich gebündelt. Die Deutsche Bahn ist darüber hinaus bemüht, die Baumaßnahmen so zügig wie möglich voranzutreiben und die damit einhergehenden Lärmbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

Info: Weitere Infos unter www.bauprojekte.deutschebahn.com/p/osterburken-estw. Bei Fragen kann man sich per E-Mail an estw.osterburken@deutschebahn.com wenden.