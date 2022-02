Bad Mergentheim. (pol/mare) Eine 72-Jährige wird seit den frühen Morgenstunden in Bad Mergentheim vermisst. Das teilt die Polizei mit.

Die Frau verschwand am Montag zwischen 4 und 5.30 Uhr aus einem Seniorenheim in der Austraße. Die Polizei ist mit mehreren Streifen, einem Hubschrauber und einem Suchhund der Rettungskräfte in Bad Mergentheim im Einsatz.

Die Frau ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat kurze graue Haare. Sie trägt eine schwarze Steppjacke und hat einen Rollator dabei.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche. Wer Angaben zur Frau machen kann, kann sich melden unter Telefon 07931/54990.