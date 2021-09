Bödigheim. (ahn) "Morgens nach dem Frühstück war ich so aufgeregt wie noch nie zuvor. Ich war kurz davor, einen Schnaps zu trinken", berichtet Carsten Rother aus Bödigheim im Gespräch mit der RNZ. Das mit dem Schnaps hat er dann aber doch lieber gelassen, denn schließlich brauchte er im Laufe des Tages ja noch einen klaren Kopf. Für ihn ging es nämlich ins ARD-Studio in Hamburg, wo er sich dem Jäger von der Quizsendung "Gefragt – Gejagt" stellte. Auf welchen der Jäger er und seine drei Mitstreiter traf und wie erfolgreich die Jagd verlief, kann man am Mittwochabend im Fernsehen mitverfolgen (ARD, 18 Uhr).

"Mit der Eintracht reise ich überall hin, dich reiße ich heute zur Niederlage!" Mit diesem Kampfspruch will der eingefleischte Frankfurt-Fan dem Jäger entkommen. Und das Ziel hat nicht nur Carsten Rother, sondern auch seine drei Teammitglieder Sophia Olt aus der Nähe von Wörth am Main, Markus Bilski aus der Nähe von Dortmund sowie Tanja Bilazewski aus Wien vor Augen.

Auf die Idee, bei einer Quiz-Sendung mitzumachen, ist der Bödigheimer schon vor einem Jahr gekommen. "Ich habe mir im letzten Herbst während der Pandemie gedacht, dass ich mich doch für ein paar Formate im Fernseher bewerben könnte." Also hat er im Internet recherchiert und hat sich dann unter anderem für die Quizsendung mit Alexander Bommes beworben, woraufhin er auch prompt ausgewählt wurde. Für Rother eine gute Wahl, denn ",Gefragt – Gejagt‘ schaue ich selbst gerne".

Alexander Bommes moderiert die Quizshow. Foto: Uwe Ernst

Dann kam auch schon der Tag der Aufzeichnung. "Ich bin mit meinem Bruder extra am Abend vorher schon mit dem ICE von Würzburg nach Hamburg gefahren, um auch ausgeschlafen und fit zu sein", berichtet der 31-Jährige.

Die Aufregung am Morgen des Drehtags habe sich bei ihm dann schnell gelegt, als er gegen 13.15 Uhr am Hotel abgeholt wurde. In den Studios angekommen, wurde er von den Mitarbeitern der Produktionsfirma ITV begrüßt. "Die Mitarbeiter sind alle mega freundlich, zuvorkommend und nehmen dir jede Angst oder Nervosität." Dann ging es erst einmal zum Corona-Test. "Im kompletten Gebäude gilt Maskenpflicht, nur wir Kandidaten und Alexander Bommes durften im Studio die Masken abnehmen. Dafür waren wir durch Plexiglasscheiben getrennt."

Im Backstage-Bereich bekam jeder der Kandidaten eine Garderobe zugeteilt, die reichlich mit Nervennahrung, Wasser und Sitzmöglichkeiten ausgestattet waren. Kaum hatte es sich Carsten Rother gemütlich gemacht, kam eine Mitarbeiterin, die aus den drei Outfits, die er mitgebracht hatte, zwei auswählte. Denn schließlich musste ja alles für die Kameras passen. Und um ein noch besseres Bild abzugeben, "kam dann die Dame vom Make-Up in meine Garderobe, um mich zu schminken".

Dann hieß es durchschnaufen, bevor es zum Kennenlernen mit den anderen drei Teammitgliedern ging. Hierbei tauschte man sich auch gleich fleißig aus: "Wie ist unsere Taktik? Wie teilen wir den möglichen Gewinn? Wie fangen wir an? Zocken wir oder nicht?" Anschließend machten sich die Kandidaten auf ins sogenannte Kaminzimmer. "Dort haben wir nochmals über die Regeln sowie über Tipps und Tricks geredet."

Dann kam der große Augenblick: Die Kandidaten betraten zum ersten Mal das Studio. "Hier wurde uns alles genau erklärt, jeder hat seinen Platz bekommen, und jeder durfte kurz proben", erinnert sich Rother. "Außerdem wurden die ersten Fotos gemacht. Wir wurden verkabelt und mussten unseren Kampfspruch in die Kamera sagen."

Dann stieg die Spannung: "Nochmals auf die Toilette und Nervennahrung im Kaminzimmer aufnehmen." Dann ging alles ganz schnell: Die Kandidaten durften wieder ins Studio, wo sie zum ersten Mal auf Alexander Bommes trafen. "Er ist echt mega cool, so wie er auch im Fernsehen rüberkommt", erzählt Rother. Der Moderator habe in jeder Pause mit einem Plausch und mit viel Spaß und Humor die Stimmung aufgelockert. Und natürlich durfte auch nicht fehlen, dass Bommes seine Singkünste in den Pausen unter Beweis stellte. "Ein richtig cooler Typ eben."

Die Teilnahme bei "Gefragt – Gejagt" ist für Carsten Rother zumindest einmal Realität geworden. Und das soll nicht der letzte TV-Auftritt gewesen sein. "Jetzt habe ich ja bei der schwersten Quizsendung im Deutschen Fernsehen Erfahrungen gesammelt, dann kann gerne auch mal ,Wer wird Millionär?‘ kommen ..."