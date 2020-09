Adelsheim. (ahn/pm) "Unser Anliegen ist es, die Akzeptanz für Strom aus erneuerbaren Energien zu erhöhen", so Bürgermeister Wolfram Bernhardt gegenüber der Rhein-Neckar-Zeitung. Für dieses Ziel hat man bereits die ersten Schritte unternommen: Damit durch die Leitungen in Adelsheim bald auch grüner Strom fließt, hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung vor der Sommerpause Richtlinien beschlossen, die die Errichtung von Freiflächenfotovoltaikanlagen auf der Gemarkung der Stadt ermöglichen. Noch bis 30. September können Flächeneigentümer der Stadt geeignete Acker- oder Grünflächen zur Pacht anbieten.

Bürgerbeteiligung und Transparenz werden in Adelsheim bei der Errichtung von Freiflächenfotovoltaikanlagen großgeschrieben. Es soll also klar werden, "wer an welcher Stelle der Wertschöpfungskette profitiert", so das Stadtoberhaupt Bernhardt. Insgesamt gibt es bei solchen Projekten fünf Parteien, die daran verdienen: die Flächeneigentümer, die eine Pacht erhalten, die Projektierer, die die Anlagen planen, der Erbauer der Anlage, der Betreiber der Anlage und die Kommune, die die Gewerbesteuern einnimmt.

Wie Bernhardt sagt, "soll möglichst viel von den möglichen Erträgen den Adelsheimer Bürgerinnen und Bürgern zugutekommen." So hat der Gemeinderat ebenfalls festgelegt, dass der Großteil der Wertschöpfung in der Kommune verbleibt. Auch damit will die Stadt die Akzeptanz für Freiflächenfotovoltaikanlagen in der Bevölkerung stärken.

Profitieren können Bürger zum Beispiel bei der Verpachtung geeigneter Flächen. Zwei Aspekt werden hierbei berücksichtigt. Zum einen dürfen die Anlagen nur auf schlechten Ackerböden realisiert werden. Zum anderen sollen die Profite, die man mit der Verpachtung der Fläche erzielen kann, nicht nur den Eigentümern in die Tasche fließen.

Zweiteres insbesondere deshalb, da die Obergrenze für die Errichtung von Freiflächenfotovoltaikanlagen auf 13 Megawatt installierte Leistung begrenzt ist, und somit nicht alle Flächeneigentümer berücksichtigt werden können, die Interesse daran haben, ihr Land zu verpachten. Für schlechte Ackerböden können in der Regel zwischen 200 und 350 Euro jährlich pro Hektar Pacht entrichtet werden, wenn sie für landwirtschaftliche Nutzung verpachtet werden.

Werden dieselben Flächen allerdings für Freiflächenfotovoltaikanlagen verpachtet, werden Beträge zwischen 1000 und 2500 Euro pro Hektar und Jahr bezahlt. Um eine Neiddebatte gar nicht erst aufkommen zu lassen, sieht das Adelsheimer Konzept vor, dass die Stadt als Zwischenpächter auftritt und einen Teil der Pachtzahlungen in einen Fonds umleitet, der gemeinnützigen Vereinen und Initiativen zugutekommt.

Konkret bedeutet das, dass sich Flächeneigentümer bei der Stadt mit ihren Flächen bewerben können. Die Stadt entscheidet dann mit dem Partner, mit dem die Freiflächenfotovoltaikanlagen errichtet wird, welche Flächen gepachtet werden. Bei der Entscheidung spielen mehrere Kriterien eine Rolle: Abstand zur Wohnbebauung, Einsehbarkeit, Qualität der Böden, Nähe zum Netzeinspeisepunkt und die gewünschte Pachthöhe – wobei die Stadt jährlich maximal 750 Euro Pacht pro Hektar bezahlen will. Sofern die Stadt einen höheren Pachtpreis erhält, als sie selber bezahlt, führt sie diese Differenz in vollem Umfang dem gemeinnützigen Fonds zu.

Des Weiteren umfasst das Adelsheimer Konzept eine Bürgerenergiegenossenschaft, so dass Bürger auch vom Betrieb der Freiflächenfotovoltaikanlagen profitieren können. Die Betreibergesellschaft wird ihren Sitz in Adelsheim haben, wo auch die Gewerbesteuer bezahlt wird. Ferner sollen bei der Projektierung und Errichtung der Freiflächenfotovoltaikanlagen lokale und regionale Unternehmen eingebunden werden.

Das Adelsheimer Modell scheint also eine klassische Win-win-Situation zu sein: Denn neben den beteiligten Firmen für die Planung, den Aufbau und den Betrieb der Freiflächenfotovoltaikanlagen profitieren die Stadt, gemeinnützige Vereine und Initiativen sowie die Bürger. Und einen großen Gewinner darf man dabei natürlich nicht vergessen: die Natur beziehungsweise die Umwelt.

Und deren Erhaltung ist für den Adelsheimer Bürgermeister eine Herzensangelegenheit. "Grüner Strom ist für mich die Voraussetzung, dass wir eine Zukunft haben", sagt Wolfram Bernhardt, der allerdings den Schritt zum Öko-Strom, den seine Stadt nun geht, realistisch einschätzt: "Unsere Bemühungen in Adelsheim werden sicher nicht die Welt verändern." Dennoch "ist es wichtig, dass jeder seinen Teil für eine zukunftsfähige Gesellschaft beiträgt."

Und: "Wenn man Modelle entwickelt, die von der Bevölkerung als fair und transparent erachtet werden, dann bin ich guter Dinge, dass die Energiewende gelingen wird."