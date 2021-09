Adelsheim. (zij) Ja, auch in Südafrika liest man das Kinderbuch "Der Pausenhofbaum erzählt" von der Adelsheimer Kinderbuchautorin und heutigen Wahl-Heilbronnerin Gisela Sachs. Derzeit arbeitet sie an einem neuen Kinderbuch, wie sie im Gespräch mit der RNZ erzählt. "Mehr verrate ich darüber noch nicht, denn ich bin ein bisschen abergläubisch. Doch so viel sei schon gesagt: Der Titel des aktuellen Werkes lautet,Das kleine Zicklein Mäh‘. Es wird noch in diesem Jahr erscheinen. Eigentlich war die Veröffentlichung schon für den Frühling geplant, hat sich aber wegen der Pandemie verschoben", informiert sie.

Und wer Sachs kennt, weiß, dass sie sozial sehr engagiert ist und gerne anderen Menschen hilft. Und so kam es, dass das neue Buch eine ganz besondere Rolle in ihrem Leben spielt. "Ich hatte Geburtstag und – ja, was sollte ich mir denn wünschen? Wir haben doch alles, was wir zum Leben brauchen. Und in Südafrika gibt es Kinder, die zwei Stunden für eine Scheibe Brot anstehen, keine Schulbildung genießen dürfen oder Nachhilfeunterricht brauchen", so die Autorin.

Ubuntu Charity ist ein in Deutschland eingetragener gemeinnütziger Verein. Offiziell gegründet wurde er 2019 von der deutschen Auswanderin Silke Rylands. Die Gemeinnützigkeit ist vom Finanzamt anerkannt, und es können Spendenbescheide ausgestellt werden.

Dann kam ihr die zündende Idee, statt eines Geschenks zum Geburtstag das Geld für die Bücherei in Imiziamo Yetho (Kapstadt) zu spenden. Die Township-Siedlungen in Südafrika wurden vor allem durch die Überbevölkerung mit irregulären Barackensiedlungen in der Nähe der von Europäern errichteten Städte ergänzt. Hier herrschen katastrophale hygienische Lebensbedingungen. "Und es muss ja nicht nur der Bauch voll sein. Ohne Bildung geht halt nichts. Und da habe ich mir gedacht, ich muss das unterstützen. Vielleicht meldet sich noch jemand, der auch helfen möchte."

Kurzerhand nahm Sachs also Kontakt zu Silke Rylands von Ubuntu Charity in Kapstadt auf, deren Aktivitäten sie schon seit Längerem verfolgt. Ihr schlug die Autorin vor, dass doch die Kinder in Südafrika Bilder für das neue Kinderbuch "Das kleine Zicklein Mäh" malen könnten.

Dann ging alles ganz schnell. Voller Aufregung und mit viel Vorfreude griffen die Kinder zu Stift und Papier und waren mit Feuereifer dabei, Bilder zu malen. Natürlich haben die Eltern ihr Einverständnis dafür gegeben, dass die Bilder auch gedruckt werden dürfen. Dirk Laker vom Verlag in Bielefeld hielt die Sache mit den Bildern ebenso für etwas Besonderes. Schließlich gebe dies den Kindern auch Selbstwertgefühl.

"Selbstverständlich werde ich die Tantiemen aus meinem Kinderbuch ,Das kleine Zicklein Mäh‘ zu 100 Prozent der Bücherei in Imiziamo Yethu zur Verfügung stellen, weil Bildung der einzige Ausweg aus dem Township ist. Und Bildung fängt mit der Fähigkeit zu lesen an. Zudem bietet die Bücherei einen sicheren Ort für Kinder, an dem sie einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen können. Es gibt Bücher aus allen Genres – für Kinder, Teenager und Erwachsene. Die Ausleihe ist kostenlos. Die Bücherei hat zurzeit zwei Mal pro Woche geöffnet. Bei Nachfrage könnten es jedoch mehr Öffnungstage werden", berichtet Sachs.

Dann erzählt sie weiter von Rylands’ segensreicher Arbeit. Die Enddreißigerin lebt und arbeitet aktuell in Südafrika. 2014 war sie für ihren damaligen Arbeitgeber für einige Monate in Johannesburg, und wie das Leben so spielt, hat sie dort ihren Mann kennengelernt. Vor über fünf Jahren ist sie nach Südafrika ausgewandert. Sie lebte zuerst zwei Jahre in Johannesburg und zog dann nach Kapstadt.

Von Beginn an hatte sie das starke Bedürfnis, dort zu helfen. Und als sie sah, wie man hier jeden Tag mit Armut und extremer Ungleichheit konfrontiert wird, kam sie nicht darum herum, helfen zu wollen. Zuerst wusste sie allerdings gar nicht, wo sie anfangen sollte.

Eine Bekannte berichtete ihr von den Sorgen und Nöten der Einwohner des Armenviertels. Als sie spontan ein paar Laibe Brot kauften, standen Kinder Schlange für zwei Scheiben trockenes Brot. Schnell war die Idee einer Suppenküche geboren. Das war vor über zwei Jahren. Seither wird jeden Freitag gekocht – egal ob Regen, Wind, Sonnenschein, Ferien oder Feiertag. Woche für Woche gehen 150 Portionen warme, gesunde Gemüsesuppe an die Kinder in Imizamo Yethu.

Weiter wurden Job-Trainings für arbeitslose Frauen organisiert, damit sie mit ihrer neu gewonnen Qualifikation bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Die Menschen bekamen Hilfe, ihr eigenes kleines Business zu starten, damit sie ein eigenes Einkommen erzielen und sich und ihre Familien versorgen können. Außerdem wird beim Wiederaufbau nach Bränden im Township geholfen. Unter anderem aufgrund der abenteuerlichen illegalen Stromverbindungen kommen Feuer regelmäßig vor.

Im Februar 2020 startete ein tägliches Nachhilfeprogramm für 50 Kinder, und eine Bücherei wurde eröffnet. Eine eigene Sozialarbeiterin kümmert sich um Kinder und Familien in schweren Lebenssituationen. Während des monatelangen harten Lockdowns in Südafrika wurden über 100 Tonnen Lebensmittel an bedürftige Menschen verteilt.

Die Aufrechterhaltung und der Ausbau der bestehenden Programme geschieht in den eigenen vier Wänden des gemeinnützigen Vereins Ubuntu Charity. Leider ist der Raum, in dem sich die Nachhilfe und Bücherei befinden, manchmal kurzfristig nicht verfügbar. Momentan herrscht Lockdown in Südafrika, und die Eltern wissen nicht, was sie mit ihren Kindern machen sollen, wenn die Schule ausfällt. Aber Silke Rylands ist da und hilft. So sind die Kinder zumindest nachmittags und an den Vormittagen, an denen die Bücherei geöffnet hat, in guten Händen.

Die Bücherei soll erweitert werden, denn viele Kartons mit Büchern stapeln sich im Heim der Rylands. Es fehlt an Geld. Doch durch die Initiative von Gisela Sachs hat sich bereits ein Startkapital von 1000 Euro angesammelt, das in das Büchereiprojekt investiert werden soll.

Weitere Ziele sind auch Freizeitaktivitäten, Weiterbildungen für junge Erwachsene, Sozialarbeiter, psychologische Betreuung, medizinische Checks, Ausweitung des Nachhilfeprogramms und die Ausweitung der Bücherei. Ubuntu Charity verfolgt zunehmend nachhaltige Ziele, die den Menschen langfristig helfen – "Hilfe zur Selbsthilfe" durch Bildung und andere Angebote.