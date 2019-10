Der Musikfilm "Rocketman" ist am Dienstag ab 20 Uhr im Kulturzentrum zu sehen.

Adelsheim. Das Kinomobil Baden-Württemberg macht am Dienstag, 29. Oktober, Station im Kulturzentrum in Adelsheim. Gezeigt werden folgende Filme:

> Benjamin Blümchen läuft ab 15 Uhr und eignet sich für Kinder ab sieben Jahren. Zum Inhalt: Endlich Ferien! Otto freut sich auf die Zeit mit seinem besten Freund Benjamin Blümchen. Leider trüben die Sorgenfalten von Direktor Tierlieb die gute Laune. Der Zoo benötigt dringend Geld für Reparaturen. Der Bürgermeister hat die listige Zora Zack beauftragt, den Zoo zu modernisieren. Stattdessen will sie Luxuswohnungen bauen. Als Frau Zack Benjamin entführen lässt, muss Otto eingreifen.

> Aladdin wird um 17.15 Uhr gezeigt und eignet sich für Kinder ab acht Jahren: Aladdin und sein kleiner Affe Abu sind ein Superteam. Als Taschendiebe stehlen sie von Reichen gerade so viel, dass sie genug zu essen haben. Doch als Aladdin der schönen Jasmin den Armreif klaut, tut es ihm leid. Er hat sich in sie verliebt und noch weiß er nicht, dass sie eine Prinzessin ist. Aladdin denkt, Jasmin sei eine Dienerin im Palast des Sultans. Als er den Armreif dort zurückgeben will, kommt alles plötzlich ganz anders. Der Film ist eine spannende Realfilm-Adaption des Disney-Zeichentrickklassikers.

> Rocketman eignet sich für Erwachsene sowie junge Filmfans ab zwölf Jahren und wird um 20 Uhr gezeigt. Es ist der erste Film über das wechselhafte Leben und die Karriere des britischen Popmusikers Elton John. Kongenial übernimmt Taron Egerton die Rolle des jungen Elton, der als Ausnahmetalent an der Royal Academy of Music begann und sich zur weltbekannten Musik-Ikone hocharbeitete. Unter der Regie von Dexter Fletcher bringt der Film die bisher unerzählte Geschichte dieser faszinierenden Persönlichkeit auf die große Leinwand. Voller Energie und mitreißend inszeniert.