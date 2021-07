Für Manfred Schwing (M.) und seine Mitarbeiter ist „Helfen eine Frage der Einstellung und der Ehre.“ Deshalb packen sie ehrenamtlich in Schleiden mit an.

Buchen. (ahn) "Es sieht hier aus wie ein Kriegsszenario. Es ist ein Schlachtfeld", beschreibt Manfred Schwing von der Hainstadter Veranstaltungsfirma "Blackout Eventmanagement" seine Eindrücke von der Lage im nordrhein-westfälischen Schleiden. Die Kleinstadt mit ihren rund 13.000 Einwohnern ist einer der Orte, in denen das Hochwasser seine Spuren der Zerstörung hinterlassen hat. Schwing und einige seiner Mitarbeiter haben nicht lange gezögert, sind mit Equipment ausgerüstet nach Schleiden aufgebrochen und packen dort nun ehrenamtlich mit an. Denn schließlich ist "Helfen keine Frage der Zeit und der Lust. Helfen ist eine Frage der Einstellung und der Ehre", wie Schwing betont.

"Ich habe dort Verwandtschaft, mit der ich nachts noch Kontakt hatte, bevor die Handys ausgefallen sind", berichtet er. Seine Verwandten hätten ihm geschildert, was passiert sei und wie das Wasser immer höher steige. "Ich habe erst morgens dann so richtig realisiert, was passiert ist."

Die Flut hat im nordrhein-westfälischen Schleiden Verwüstung zurückgelassen.

Doch sofort war Schwing klar: "Wir packen jetzt die Lkw mit allem, was wir brauchen." Gesagt, getan. Schwing und seine Kollegen beluden ihre Lkw mit unter anderem Notstromaggregaten, Lichtmasten, einer Feldküche, Benzin, Diesel, Betten, Motorsägen und Werkzeug, "damit wir autark sind". Anschließend machten sie sich auf den Weg nach Schleiden. Dort bauten sie ihren Standort auf. "Von hier kämpfen wir uns sternförmig nach außen durch", erklärt Manfred Schwing. Ziel dabei: Möglichst vielen zu helfen.

So versorgen sie die, die mit einem Schlag alles verloren haben, mit Essen, Strom und Licht. Außerdem pumpen sie mit Schlammpumpen Keller leer, räumen und entrümpeln oder kochen für die Menschen. "Helfen konnten wir schon vielen."

Doch nicht nur durch ihre zupackende Art unterstützen sie, sondern allein schon durch ihre Anwesenheit. "Wir wollen den Menschen Rückhalt geben. Dass sie wissen, dass jemand da ist, der ihnen hilft, und dass sie nicht hoffnungslos verloren sind", erklärt Schwing. "Wir wollen Stärke zeigen. Egal, wie viele Verletzte, wie viele Tote man sieht – weitermachen."

Und das gerade auch für die Kleinen. "Hier sind so viele Kinder, die einfach nichts mehr haben. Bei denen die ganzen Wohnungen weggerissen sind, bei denen alles weggespült wurde. Die haben keine Spielsachen, da fehlt es einfach an allem."

Die Lage ist so prekär, dass "Hilfsorganisationen wie Feuerwehr, DRK und THW hoffnungslos überfordert sind", so Schwings Beobachtungen. "Ich verstehe nicht, warum hier nicht noch mehr anrücken." Zum Beispiel Soldaten. "Ich sehe hier nirgendwo eine Ansammlung der Bundeswehr. Aber die sind wonanders im Einsatz. Es hat ja nicht nur eine Stadt getroffen."

Doch auch in Schleiden ist Hilfe bitter nötig. "Hier ist alles im Eimer. Da fehlen ganze Häuserblöcke, Autos liegen wie Spielzeuge übereinander aufgetürmt, Brücken sind weggerissen, Stromkabel liegen blank, weil Straßen und Gehwege herausgerissen sind", beschreibt Schwing. "Es ist eine Mega-Katastrophe. Es ist wirklich alles sehr, sehr schlimm."

Um die Not der betroffenen Menschen zu lindern, helfen Schwing und seine Kollegen nicht nur vor Ort, sondern sie haben auch ein Spendenkonto eingerichtet. "Ich bin kein Freund von großen Spendenorganisationen. Dort kommen zwar Millionen an, und mit dem Geld wird auch etwas bewirkt. Aber letztendlich wollen diejenigen, die spenden, wissen, was mit dem Geld passiert."

Und genau diese Transparenz will Schwing mit seinem Spendenkonto anbieten. "Ich werde das Geld gezielt einsetzen und alle Spender darüber informieren, wohin das Geld geht, dass jeder eine Übersicht darüber hat, was hier passiert."

Das Geld der eingehenden Spenden "wird als erstes in Diesel und Benzin gesteckt, dass die Maschinen laufen." Allerdings will man aber auch gezielte Projekte angehen. "Zum Beispiel den Kindergarten, den es einfach nicht mehr gibt."

Info: Spenden kann man unter folgendem Spendenkonto: Kontoinhaber: Manfred Schwing – Flutopfer Euskirchen-Schleiden, IBAN: DE59.6746.1424.0011 2954 01, Verwendungszweck: "Flutopfer Euskirchen-Schleiden"