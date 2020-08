In der Heinrich-Lauer-Straße in Buchen sind 30 Stundenkilometer erlaubt. Foto: T. Radan

Von H. Schattauer und T. Radan

Neckar-Odenwald-Kreis. Wer gestern Vormittag mit dem Auto unterwegs war, hat es deutlich gemerkt: Die Fahrer nahmen den Fuß vom Gas. Raser und Drängler sah man gestern kaum. Der Blitzmarathon der Polizei schien die Verkehrsteilnehmer also durchaus beeindruckt zu haben.

In Buchen wurden bis zum späten Vormittag nur drei Temposünder erwischt. Dafür war einer davon umso flotter unterwegs: Auf der B 27 Richtung Walldürn erwischten die Beamten einen Fahrer, dessen Tacho 140 Stundenkilometer zeigte. Erlaubt sind 100.

Später wechselten die Polizisten in die Heinrich-Lauer-Straße. "Hier sind 30 Stundenkilometer erlaubt und bisher war ein Fahrer zu schnell", berichtet Polizeikommissar Pichl am späten Vormittag. In Buchen setzten die Polizisten den Laser ein: Zwei Beamte waren für die Geschwindigkeitsmessung zuständig, zwei weitere Polizisten stellten dann die Fahrer, die den Fuß nicht vom Gas lassen konnte, konstruktiv zur Rede.

Aber natürlich wurde nicht nur in Buchen geblitzt: Mehr als 1000 kontrollierte Fahrzeuge und nur vier Temposünder: An der "Aufregerstelle" an der B 27 bei Neckarzimmern durften die Verkehrsüberwachungsspezialisten gestern Vormittag die gesteckten Ziele beim "Blitzmarathon" als erreicht ansehen. Ganze viermal löste das Blitzgerät an der viel befahrenen Bundesstraße aus - in fast vier Stunden Kontrollzeit!

"Wenn das immer so wäre, hätten wir viel erreicht", erklärt Klaus Schweitzer, Pressesprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn, am speziell ausgerüsteten VW-Bus vor Ort, während seine zwei Polizeikollegen im Innenraum weiter den fließenden Verkehr und ihren Überwachungsmonitor im Blick haben. "Das Hauptaugenmerk liegt bei der heutigen Aktion nicht darauf, möglichst viele Temposünder auszumachen", sagt Schweitzer weiter, "sondern für das Thema Geschwindigkeit zu sensibilisieren".

Zumindest am Tag des offensiv angekündigten Blitzermarathons - in dessen Rahmen an 140 Stellen im Zuständigkeitsbereich des PP Heilbronn das Tempo der Verkehrsteilnehmer kontrolliert wurde - scheint das mit der Sensibilisierung geklappt zu haben. "Die Leute sind heute allgemein ein wenig langsamer unterwegs", schildert Schweitzer seine Eindrücke, seine Kollegen im Bus nicken zustimmend.

Alle drei wünschen sich eine Wirkung über den Tag hinaus. "Mit diesem Geschäft rettet man definitiv Leben", sind sich die Polizeibeamten einig. Nach wie vor sei überhöhte Geschwindigkeit die Hauptursache bei schweren Unfällen. "Da ließe sich noch viel Leid verhindern", so die Polizisten.

Demzufolge sieht man auch den Aufwand, der für Aktionen wie den Blitzmarathon betrieben wird, als gerechtfertigt an. 264 Polizeibeamte waren gestern von Weinsberg bis Aglasterhausen, von Hardheim bis Gemmingen im Einsatz, weitere 30 Mann (oder Frau) aus Stadt- und Gemeindeverwaltungen unterstützten die Aktion.

Kontrolliert wurde meist wie in Neckarzimmern mit dem Einseitensensorsystem "Eso Es 3.0", nicht wie in Buchen mit dem Laser. Folglich gab es gestern - außer in Buchen - auch keinen direkten Kontakt mit den Autofahrern, die das vorgegebene Tempo nicht einhielten. Dabei werten die Verkehrsüberwachungsexperten der Polizei den direkten und konstruktiven Austausch mit den Autofahrern als die beste Form der Sensibilisierung für das Thema Geschwindigkeit. "Die allermeisten verstehen am Ende, worum es geht und wie wichtig angepasste Geschwindigkeit ist", erklärt Klaus Schweitzer. Auch hier gibt's Zustimmung aus dem VW-Bus. Für einen Teil der Verkehrsteilnehmer bleiben die Blitzer dennoch "Abzocke oder moderne Wegelagerei" - das weiß man auch bei der Polizei.

Als geeignetes Mittel neben Denkanstößen wie dem Blitzmarathon erachten die Polizeibeamten in Sachen Geschwindigkeit aber auch einen ganz simplen Ansatz: drastischere Strafen. In Deutschland seien Tempovergehen nicht schmerzhaft genug.

"Die Bußgelder müssten definitiv höher sein", sagt einer der beiden Tempokontrolleure, sein Kollege verweist auf eigene Erfahrungen im Nachbarland: "Ich habe in Italien unlängst 280 Euro bezahlen müssen, als ich auf der Landstraße elf km/h zu schnell war. Das passiert mir sicher nicht mehr!"

Auslandsvergleiche hin, Präventionsaktionen her: Am besten, günstigsten und vor allem sichersten fährt eben immer noch der, der sich an die Geschwindigkeitsvorgaben hält. Am besten auch nach dem Blitzmarathon - und auch wenn es manchmal schwerfällt.