Im Neckar-Odenwald-Kreis herrscht kein Engpass an Narkosemitteln, dagegen reichen in Deutschland in manchen OP-Zentren die Vorräte nur noch zwei Wochen. Foto: dpa

Neckar-Odenwald-Kreis. (ar/rüb/dpa) Den Ärzten in Deutschland geht das Narkosemittel für Operationen aus. Seit einigen Monaten haben mehrere Hersteller aus bislang unbekannten Gründen Lieferschwierigkeiten bei Mitteln mit dem Wirkstoff Remifentanil gemeldet. Laut Medienberichten drohen an einigen OP-Zentren die Vorräte an Remifentanil in zwei Wochen auszugehen.

Müssen sich die Patienten in den Krankenhäusern im Neckar-Odenwald-Kreis nun sorgen? Die RNZ fragte am Freitag bei den Verantwortlichen im Landkreis nach. Der Narkosewirkstoff Remifentanil kommt an den Neckar-Odenwald-Kliniken gar nicht zum Einsatz. Patienten sind deshalb nach Worten von Harald Genzwürker, Ärztlicher Leiter der Neckar-Odenwald-Kliniken, durch die aktuellen Lieferengpässe bei Arzneimitteln nicht betroffen. "Wir arbeiten problemlos ohne diese Substanz", erläuterte Genzwürker.

Vom Engpass bei diesem Narkosemittel ist das Krankenhaus Hardheim nach eigenen Angaben derzeit nicht tangiert. "Wir haben noch Bestände da, die für einige Wochen ausreichen werden. Falls es dann keinen Nachschub gibt, werden wir auf ein anderes Narkosemittel umsteigen", sagte Verwaltungsleiter Ludwig Schön zur Lage im Hardheimer Krankenhaus und ergänzte: "Kein Patient muss sich Gedanken machen: Bei uns wird auf jeden Fall weiter operiert!"

Der Wirkstoff Remifentanil wird vor allem bei ambulanten Operationen und bei Kindern eingesetzt. Remifentanil habe entscheidende Vorteile gegenüber anderen Narkosemitteln, sagte der Präsident des Berufsverbands Deutscher Anästhesisten, Götz Geldner (Ludwigsburg). "Sie sind gut steuerbar beim An- und Abfluten". Der Patient könne schnell in tiefe Narkose versetzt werden und wache schnell wieder auf. Das sei vor allem bei ambulanten Operationen wichtig, nach denen die Patienten wieder nach Hause gehen müssten, aber auch bei Kindern. Angesichts des Engpasses des Wirkstoffes führte am Donnerstag das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte in Berlin Gespräche.