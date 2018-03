Die Schriftstellerinnen Gina Greifenstein, Barbara Saladin und Anne Grießer (v. l.) unterhielten ihre Zuhörer am Donnerstag in Walldürn vorzüglich. Foto: B. Stieglmeier

Walldürn. (Sti.) Derzeit gemeinsam unterwegs in Sachen "Krimi auf Rädern" sind die vier Buchautorinnen Gina Greifenstein (Pfalz), Anne Grießer (Walldürn), Barbara Saladin (Schweiz) und Mechtild Zimmermann (Taunus), die sich in einem wagemutigen Selbstversuch der Frage stellen "Was ist unsere Arbeit eigentlich wert?". Während der Dreharbeiten zu diesem Film legten die drei Protagonistinnen Gina Greifenstein, Anne Grießer und Barbara Saladin am Donnerstagabend nun einen "Boxenstopp" im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" in Walldürn ein, um zu blutrotem Wein und eiskaltem Wasser vier spannende, raffinierte und schwarz-humorige Kurzkrimis zu lesen.

Da Mechthild Zimmermann aus familiären Gründen an diesem Abend leider kurzfristig passen musste, wurde aus dem angekündigten "kriminellen Quar-tett" ein "kriminelles Trio", das sich den zahlreichen Besuchern im Verlauf einer zweieinhalbstündigen Lesung in überzeugender Weise präsentierte.

Den Auftakt machte die Walldürnerin Anne Grießer, die diesmal keinen historischen, sondern mit "Der Mann an meiner Seite" einen zeitgemäßen Kurzkrimi präsentierte, der von einem Heiratsschwindler handelte, der zwei eng befreundeten Frauen im besten Alter den Kopf verdreht, was mit dem unfreiwilligen Tod einer der beiden Frauen endet. Die verfolgt den Heiratsschwindler dann sein ganzes Leben lang als "Schatten" und lässt ihn nicht mehr zur Ruhe kommen.

Im Mittelpunkt des von der Schweizer Autorin Barbara Saladin gelesenen Kurzkrimis "Auf der Alm, das gibt’s ka Mord", der in den Allgäuer Alpen rund um das Nebelhorn bei Oberstdorf spielte, stand das mörderische Geschehen während einer Jagd, bei der sich der Jäger und der "Gejagter" vor einer Jagdhütte während einer mörderischen Auseinandersetzung im Kampf um die Gunst der Frau des Jägers gegenseitig mit der Schrottflinte umbringen. Lachende dritte ist die Ehefrau des Jägers, die zusammen mit einem weiteren heimlichen Liebhaber, einem Wildhüter, beide Leichen verschwinden lässt...

Nach einer kurzen Pause, in der die Zuhörer die Möglichkeit hatten, sich ein Exemplar der Bücher der drei Autorinnen zu erwerben und signieren zu lassen, informierte Gina Greifenstein ausführlich über das Projekt "Krimi auf Rädern" und über die Gründe, die zur Durchführung dieser Gemeinschaftsproduktion führten.

Danach las die gebürtige Würburgerin, die heute in der Pfalz lebt, aus dem von ihr geschriebenen "leichenlosen" Lieblings-Kurzkrimi "Schwedische Gardinen", in dessen Mittelpunkt zwei in einem Seniorenheim lebende Frauen sowie ein männlicher "Leidensgenosse" stehen, die sich als die "drei Musketiere des Seniorenheimes" nach einem künftigen Aufenthalt im Hotel "Gefängnis" mit Einzelzimmer und Fernseher sehnen, diesen dann aber doch nicht verwirklichen können, weil stattdessen der betrügerische Seniorenheimleiter wegen Veruntreuung im Hotel "Gefängnis" landet, während sich die drei Senioren mit dem von ihnen entwendeten Geld in einer Senioren-WG selbständig machen ...

Im Blickpunkt der vierten Lesung, vorgetragen von Anne Grießer im Kostüm einer Bademagd aus dem Mittelalter, stand ein historischer Kurzkrimi. Die Geschehnisse in einem Badehaus führten schließlich zu einer Gerichtsverhandlung, die deutlich werden ließ, dass auch ein Richter damals nur allzu gerne die Freuden in solch einer Ein-richtung genoss und deshalb im Falle der Bademagd Gertrude Kohlhofer denn letztendlich bei der Urteilsfindung auch Gnade vor Recht ergehen ließ.

Mit einer regen Frage- und Diskussionsrunde mit den drei Protagonistinnen klang die Lesung im Jugend- und Kulturzentrum "Alter Schlachthof" aus - nicht ohne die Zusage der drei Autorinnen, nach Fertigstellung des Films noch einmal zu einer Lesung nach Walldürn zu kommen.