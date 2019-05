Buchen. (ar) In der Buchener Innenstadt wird es ruhiger, denn zwei Unternehmen geben ihre Geschäfte auf. Der Schreibwarenhändler Schönberger in der Vorstadtstraße und Deutschlands drittgrößter Textildiscounter NKD (am Stadttor) werden ihre Filialen schließen.

Das endgültige Aus ist beschlossen. Dies bestätigte Ulrich Schönberger, Inhaber des gleichnamigen Unternehmens mit Stammsitz in Creglingen, auf Nachfrage der Rhein-Neckar-Zeitung. "Wir werden am 31. März schließen", so Schönberger, aber die Entscheidung fiel nicht leicht, denn "wir haben viel Herzblut und Arbeit in die Filiale gesteckt".

Seit 15 Jahren ist Schönberger nun schon in Buchen. Hintergrund der Schließung ist, dass sich das Geschäft in Buchen nicht mehr trägt, "wir haben schon seit Jahren über unsere anderen Filialen den Buchener Laden querfinanziert". Aber auf Dauer war dies für den Schreibwarenhändler keine Lösung. Lange Zeit hatte Ulrich Schönberger noch die Hoffnung, das Geschäft werde sich in Buchen noch verbessern, denn "man hängt am Laden". Aber mittlerweile musste der Inhaber feststellen, dass es für sein Fachgeschäft keine Perspektive in der Buchener Innenstadt mehr gibt.

Von dieser Schließung sind drei Mitarbeiter betroffen, die nicht übernommen werden können. Dies bedauert Ulrich Schönberger: "In Buchen hatten wir ein gutes Team, das in den Jahren für uns immer engagiert gearbeitet hat und loyal war". Eine neue Filiale an einem anderen Standort im Neckar-Odenwald-Kreis wird dafür allerdings nicht aufgebaut. An eine weitere Expansion denkt der Inhaber im Moment nicht. Das Unternehmen hat noch ein weiteres Geschäft in Niederstetten.

Der Discounter NKD mit Sitz in Bindlach bei Bayreuth wird die Filiale am Platz "Am Bild" schließen. "Ende Januar" ist Schluss, wie ein Unternehmenssprecher auf RNZ-Nachfrage gestern bestätigte. Als Grund wurde dabei genannt, dass diese Filiale keinen Deckungsbeitrag mehr erwirtschaftet. "Die Monatseinnahmen decken nicht mehr die Kosten", erläuterte der Konzernsprecher.

Eine positive Nachricht gab es vom Textildiscounter trotzdem: Arbeitsplätze werden bei der Filialschließung nicht abgebaut. Die beiden Mitarbeiterinnen würden versetzt. Indes sucht der Vermieter der 165 Quadratmeter großen Geschäftsräume auch schon nach einem Nachfolger. Damit die Innenstadt nicht zu ruhig wird.