Die AZO GmbH in Osterburken feiert ihr 70-jähriges Bestehen am Sonntag, 15. September, mit einem Tag der offenen Tür. Foto: AZO

Osterburken. (nak) Eine unkonventionelle Idee, ein Tüftler und ein ehemaliger Schafstall waren die Grundzutaten des heute weltweit agierenden Unternehmens AZO, das Mitte September sein 70-jähriges Bestehen feiern kann.

Im Jahr 1949 nimmt die Geschichte ihren Lauf: Adolf Zimmermann und seine Frau Marianne eröffnen einen Mühlenbaubetrieb. Nach Feierabend konstruiert der passionierte Tüftler Maschinen für Mühlen und Bäckereien, um Bäckern das Handwerk zu erleichtern.

Nach langem Tüfteln und intensiver Planung gelingt 1952 der Durchbruch. Die erste Wirbelstrom-Siebmaschine ist geboren. Der Clou der "Triumpf": sie lockerte das Mehl auf und konnte automatisch Verunreinigungen aussieben. Revolutionär für das damalige Bäckerhandwerk, das sich bis dato mühevoll geplagt hatte.

Mitte der 50er Jahre versorgte das Unternehmen bereits das Bäckerhandwerk und die Brotindustrie mit kompletten Mehl-, Sieb-, Auflockerungs- und Temperierungsanlagen. Die Zahl der Mitarbeiter steigt stetig.

Im Schafstall fing einst alles an ... Foto: AZO

Heute, genau 70 Jahre später, hat AZO (=Adolf Zimmermann Osterburken) sich von einem visionären Mühlenbauer mit Werkstatt im ehemaligen Schafstall zu einer weltweit tätigen, innovativen und produzierenden Unternehmensgruppe für komplette Prozesslösungen entwickelt. Nicht geändert hat sich aber die Liebe zu Rohstoffen und der Status "Familienunternehmen".

Dies ist dem Sohn des Firmengründers und jetzigem Geschäftsführer, Rainer Zimmermann, wichtig und soll auch in Zukunft so bleiben. "Wir wollen durch unsere innovativen Lösungen das Rohstoff-Handling immer wieder neu erfinden. Weil unsere Welt aus Rohstoffen besteht." Rohstoffe, die zu Aufbackbrötchen, Müsli, Zahnpasta, Medikamenten, Süßigkeiten und vielem mehr verarbeitet werden wollen. So steckt ein bisschen AZO aus Osterburken in ganz vielen Alltagsprodukten.

Da AZO in sämtlichen Branchen "mitmischt", gibt es immer neue Herausforderungen. Aber was macht AZO eigentlich? Die industrielle Herstellung von Produkten ist kompliziert. Denn wie bei einem Backrezept müssen die Rohstoffe zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein - auf den Punkt genau.

Deshalb liefert AZO individuelle Lösungen mit Anlagen, die Rohstoffe aus den Lagerbehältern der Kunden pneumatisch in die Produktion transportieren. Dabei werden sie zusätzlich gesiebt, dosiert und gewogen. Und zwar genau nach den Mengenangaben, die vorher festgelegt wurden. Mit seinen innovativen Lösungen sorgt AZO für das optimale Rohstoff-Handling seiner Kunden, zu denen namhafte Firmen auf der ganzen Welt gehören.

Mit über 1000 Mitarbeitern erwirtschaftete die AZO-Gruppe 2018 an Firmenstandorten in acht Ländern einen Umsatz von 182 Millionen Euro. Sieben Vertriebsgesellschaften und über 30 Vertretungen zum Teil mit eigenen Serviceabteilungen stellen eine weltweite, intensive Betreuung der Kunden sicher.

Info: Groß gefeiert wird das 70-jährige Bestehen der Firma AZO getreu der von Marianne und Adolf Zimmermann geprägten Unternehmenskultur: Neben einem Abendevent für die Mitarbeiter von AZO, findet am Sonntag, 15. September, ein Tag der offenen Tür statt, zu dem alle Interessierten in Osterburken auf dem Firmengelände willkommen sind.