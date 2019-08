Weinheim/Hemsbach. (pol/van) Die A5 ist derzeit nach einem Unfall zwischen dem Weinheimer Kreuz und der Anschlussstelle in beide Richtungen voll gesperrt, wie die Polizei berichtet.

Ersten Informationen zufolge sollen um kurz nach 11 Uhr mehrere Lkw miteinander kollidiert sein. Mindestens eine Person wurde dabei eingeklemmt, mehrere verletzt. Genauere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Der Verkehr ist ab dem Kreuz Weinheim in Richtung Frankfurt gesperrt sowie die Auffahrt von der B38 und der A659. An der Anschlussstelle Hemsbach in Richtung Heidelberg wird der Verkehr abgeleitet.

Weitere Informationen folgen.