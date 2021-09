Weinheim. (keke) Die Woinemer Hausbrauerei bietet ihren E-Bike fahrenden Gästen ab sofort eine solarbetriebene Akku-Ladestation, die sechs Fotovoltaik-Module beherbergt. "Für abnehmbare Akkus gibt es neun Schließfächer, jeweils mit zwei Steckdosen ausgerüstet und groß genug für die sichere Aufbewahrung von Akku und Helm", schreibt die Hausbrauerei in einer Pressemitteilung.

Beraten und unterstützt wurde die Brauereigastronomie dabei von Fotovoltaik-Profi Günther Meiser und seiner Firma GM-Photovoltaik. Meiser steuerte seinen Teil mit dem Verkauf der Module zum Selbstkostenpreis bei und nahm die notwendige Elektronik selbst vor Ort in Betrieb.

"Die Brauerei folgt hier einem zunehmenden Trend der steigenden Zahl von E-Bike-Fahrern, die zusammen mit allen ,Naturbikern’ herzlich willkommen sind", so Christiane Hardt. Die Brauerei unterstütze damit gleichzeitig ein Stück weit den ADFC Weinheim in dessen unermüdlicher und engagierter Arbeit für ein sicheres Radwegenetz in Weinheim sowie die populäre Nutzung des Rades.

Zur Erklärung: Der ADFC will Weinheim endlich radfahrerfreundlich machen. Zusätzlich bietet die Brauerei eine kleine Pannenhilfestation. Hier kann "Luft" getankt werden und es können einige Standardwerkzeuge genutzt werden. Auf Anfrage gibt es darüber hinaus in der Brauerei ein kleines Flick-Set käuflich zu erwerben. Last but not least wird auf Wunsch die Trinkflasche für die Weiterfahrt aufgefüllt – mit Wasser.