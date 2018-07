Die Wiese wurde vom Bauhof eigens mit Granulat verfestigt, die Standbetreiber blieben aber am Neckartorplatz. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) "Da hoffen wir doch mal, dass wir bei nassem Wetter nicht im Wasser stehen", deutete der CDU-Stadtrat und Marktstandbereiter Karl Meng in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bereits an, dass er vom Umzug des Wochenmarktes wenig begeistert ist. Bürgermeister Stefan Schmutz hatte bekannt gegeben, dass er den Ausweichstandort Neckartorplatz - hier findet der Wochenmarkt statt, wenn der Marktplatz belegt ist - verändern wird. Der Bauhof befestigte im Vorfeld die Wiese hinter dem Kiosk, wo künftig der Markt mit zehn Händlern stattfinden sollte.

Als am Freitag die Veränderung umgesetzt werden sollte, gab es jedoch Diskussionen bei den Markthändlern. Letztendlich wurde man sich einig, an der alten Stelle zu bleiben und erst einmal nicht umzuziehen. Es gab intensive Diskussionen, und es gibt Gesprächsbedarf mit der Verwaltung. Der neu angelegte Platz vom Bauhof war zwar nicht ganz "umsonst": Einige Markthändler nutzten die neue Fläche umgehend als Auto- und Anhängerabstellplatz. Doch das war eigentlich nicht Sinn der Sache.

Bürgermeister Stefan Schmutz begründete den Standortwechsel kurz in der Ratssitzung und ergänzte auf RNZ-Nachfrage seine Entscheidungsgründe. Die Markthändler seien bereits im Mai diesen Jahres über den alternativen Standort informiert worden. Zusätzlich wurden sie von der Verwaltung noch einmal an den Standort und die abgeänderte Aufstellungsfolge erinnert. Die Verwaltung sei ihrer Informationspflicht damit nachgekommen, so Schmutz.

Schmutz erläuterte der RNZ auch die Gründe, warum eine Standortveränderung sinnvoll sei. Der Neckartorplatz und der Platz vor dem Stadtarchiv könnten wegen der Aufstellung des Stadtmodells für Blinde nur noch eingeschränkt genutzt werden. Direkt vor dem Modell sind Stände aufgebaut, und die Bronzeplatte wurde auch gestern immer wieder als Abstellplatz für die Einkaufstaschen genutzt.

Schmutz sieht auch die Gefahr, dass das 36.000 Euro teure Modell beim Auf- und Abbau der Marktstände beschädigt werden könnte. "Für mich ist die benachbarte Wiese eine sehr gute Alternative, da dort sämtliche Stände aufgebaut werden können", meinte der Bürgermeister. Auch Anwohner begrüßen die Bürgermeister-Idee. Zum einen ist an Markttagen die Einfahrt in den privaten Innenhof ohne Diskussionen mit den Besuchern kaum möglich. Zum anderen ist der Zugang zur dortigen Bankfiliale problematisch. Nicht zuletzt ist der Neckartorplatz an Markttagen für Radfahrer immer ein Gefahrenpunkt.

Darüber hinaus wurde die Wiese vom Bauhof für den Umzug eigens hergerichtet. "Wir haben Lavagranulat aufgebracht, um die Wiese zu befestigen und die Begehbarkeit auch bei nasser Witterung zu ermöglichen", sagte Bürgermeister Schmutz. Die Weigerung seitens der Markthändler wollte Schmutz nicht bewerten. Er kündigte allerdings an, die Markthändler ins Rathaus einzuladen, "um die Sachverhalte zu klären". Zudem soll das aufgeschüttete Lavagranulat weiter verfestigt werden, damit am Freitag der alternative Standort eingeweiht werden kann.