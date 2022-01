Von Philipp Weber

Weinheim/Offenburg. Der Fall macht landesweit Schlagzeilen: Ein 63 Jahre alter Mann muss sich seit Mittwoch vor dem Offenburger Landgericht verantworten. Die Anklage wirft ihm versuchten Mord vor. Als Motiv wird Eifersucht vermutet: Der 63-Jährige soll es auf den neuen Partner seiner Ex-Freundin abgesehen haben. Das mutmaßlich von dem 63-Jährigen begangene Verbrechen weist jedoch einen Aspekt auf, der höchst ungewöhnlich ist. Und für das Opfer äußerst tragisch: Der Angeklagte soll sich in der Wohnung geirrt und den "Falschen" attackiert haben.

Laut Staatsanwaltschaft war der 63-Jährige am 24. Juli vergangenen Jahres in eine Wohnung in Neuried im Ortenaukreis eingestiegen. Er soll dort den neuen Mann an der Seite seiner früheren Partnerin vermutet haben. Die Strafverfolger gehen davon aus, dass der 63-Jährige vorhatte, sein schlafendes Opfer mit einem Gummihammer auf den Kopf zu schlagen. Der Mann wurde bei dem Angriff schwer verletzt, teilte die Polizei im vergangenen Sommer mit.

Erst als er den Betroffenen schon mehrfach attackiert hatte, soll er bemerkt haben, dass er den falschen Mann angriff. "Nach Bemerken des Irrtums soll der Angeklagte sein Vorhaben aufgegeben haben", so das Landgericht Offenburg in einer Mitteilung an die Medien. Man müsse tatsächlich davon ausgehen, dass der 63-Jährige schlicht in die falsche Wohnung eingedrungen war. Die Anklage sieht ein Mordmerkmal und niedere Beweggründe: Heimtücke und Eifersucht.

Zur Hauptverhandlung hat die Schwurgerichtskammer des Offenburger Landgerichts einen psychiatrischen Sachverständigen und einen Rechtsmediziner geladen. Das Medieninteresse ist groß. Der Südwestrundfunk (SWR) spricht in einer online veröffentlichten Schlagzeile schon vom "Gummihammerprozess" und berichtet, dass der Angeklagte aus dem Raum Heidelberg stamme. RNZ-Recherchen haben ergeben, dass es sich bei dem 63-Jährigen um einen Weinheimer handelt. Er ist begeisterter Radsportler und in Vereinen in der Region aktiv. Laut Medienberichten hat der 63-Jährige vor Gericht eingeräumt, sein Opfer mit dem Hammer angegriffen zu haben. Er bestreitet aber, dass er jemanden töten wollte.

Er habe den missliebigen Nebenbuhler lediglich überwältigen und ihm anschließend die Meinung sagen wollen, da dieser ihn wenige Tage vor der Tat provoziert habe. Die Anklage glaubt ihm nicht. Sie wirft dem 63-Jährigen vor, dass er sein Opfer nach der Hammerattacke fesseln und verbrennen wollte. Das grausige Verbrechen soll er mit einem handschriftlichen Plan vorbereitet haben. Dass er den "Falschen" angriff, soll der heute 63-Jährige erst bemerkt haben, als die Frau des Wohnungsbesitzers das Licht einschaltete.

Als er die Verwechslung erkannte, soll sich der mutmaßliche Täter sofort entschuldigt und dem Opfer Geld angeboten haben. Dann machte er sich davon. Polizeibeamte verhafteten ihn später in seiner Wohnung.