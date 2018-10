Mehr als ein Dutzend charmante Botschafterinnen edler Tropfen von der Badischen und der Hessischen Bergstraße eröffneten am späten Samstagvormittag per Korken-Scherenschnitt die Weinmeile. Fotos: Dorn

Von Günther Grosch

Weinheim. Kaiserwetter über dem Weinheimer Wein-Boulevard. Dazu mehr als ein Dutzend charmante Botschafterinnen edler Tropfen von der Badischen und der Hessischen Bergstraße, von Hemsbach über Lützelsachsen bis Schriesheim. Inmitten von Trauben gutgelaunter Weinverkoster und Weinmeilen-Flaneure ein "Alt-OB" (Heiner Bernhard), ein "Not-OB" (Torsten Fetzner) und mit Manuel Just ein "OB i.W." ("im Wartestand").

Die gute Laune war vorprogrammiert, und der Flachs blühte, als die Gebietsweinkönigin der Hessischen Bergstraße, Carolin I., und Prinzessin Vanessa I. von der Badischen Bergstraße am späten Samstagvormittag per Korken- Scherenschnitt die Weinmeile freigaben. Nicht ohne das Motto des weinseligen Vergnügens zu offenbaren: "Drei Dinge sind’s, die ergeben den Wein: die Erde, die Rebe, der Sonnenschein. Doch wenn die Arbeit der Winzer nicht wär’, dann bliebe der schönste Becher leer."

Dass die Weinkeller und Fässer leer bleiben könnten, davon kann nach einer "2018er Jahrhundertlese" und einem "Jahrgang für die Geschichtsbücher" in Ertrag und Qualität nicht die Rede sein. Vom Leutershausener Weingut Teutsch und dem Weingut Schloss Schönberg (Bensheim) über die Güter Clauer (Hei-delberg), Bielig (Schriesheim), Schröder (Muckensturm) und Raffl (Weinheim) bis hin zu den Weingütern Hanno Rothweiler (Bensheim-Auerbach) und Simon-Bürkle (Zwingenberg) sah man nur strahlende Gesichter vor und hinter den Ausschanktheken.

"Geschmack zum Abholen" lautete hier wie bei allen der gut ein Dutzend teilnehmenden Winzer, Genossenschaften und Weinfachgeschäfte die Devise. Der Aussage "Lass uns schlechte Laune in leere Weinflaschen verwandeln" von Henning Seeger ("WINEheim" und "wine-e-motion") konnte sich Geschäftsführer Harald Weiss von der Winzergenossenschaft Schriesheim "uneingeschränkt" anschließen. Seinerseits gab es er den Spruch "Kerngesunde Trauben lassen Wein als Poesie in Flaschen heranreifen" zum Besten.

"Lieber Wein lesen als gar keine Lektüre", witzelte Seeger, der mittlerweile drei Jahre im Geschäft ist und die Arbeit Deutscher Winzer von der Mosel, dem Rheingau, aus Schriesheim und der Pfalz präsentiert.

Caro, Heike, Steffi, Anja, Heike und Katha - sechs Jungwinzerinnen aus dem "Viniversum" Bergstraße haben sich das Ziel gesetzt, mit ihrer Weinlinie "Vinas" junge und jung gebliebene Menschen für den Rebensaft zu begeistern. "Weintrinken sollte unkompliziert sein", sagen sie. Mit dieser Philosophie ihrer Liebe zum Wein hat sich das Sextett 2013 als Gruppe zusammengeschlossen und ihre Weinlinie mit "viel Freude und Begeisterung" gestaltet.

Im vergangenen Jahr wurden Fleiß und Leidenschaft für den Wein belohnt. Die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) zeichnete das Sextett als "Beste Jungwinzervereinigung Deutschlands" aus.

Belohnt wurden auch die fleißigen "Wein-Bummler" am Samstag - und das nicht nur mit edlen Tropfen: So gab es unter anderem Wildsauburger mit Pilzen und Preiselbeeren, Bergsträßer Kracher sowie Ziegenkäse mit Walnusshonig. Für die musikalische Untermalung zeigten sich Jochen Pöhlerts "Pop-Cover-Bands" aus der Musikschule Badische Bergstraße zuständig. So unterschiedlich die Geschmäcker, so einhellig die Besucher in ihren Aussagen: "Ohne die alljährliche Weinmeile würde im Terminkalender etwas fehlen", waren sich die von hüben wie drüben der badisch-hessischen Landesgrenze kommenden Wein-Fans einig.

Ob auf dem Großsachsener Sandrocken, dem Lützelsachsener Stephansberg, der Weinerlebniswelt der Bergsträßer Winzer oder der "Sonnenseite ob der Bruck" gegenüber dem Heidelberger Schloss gelegen - die Freude über einen Erfolgsjahrgang und das gut besuchte Fest zog sich als verbindendes Band von den Weinbergen auf der Höhe bis hinunter in die Gassen der Zweiburgenstadt.

Was auch für Maria Zimmermann, die Geschäftsführerin des Stadt- und Tourismusmarketings, und ihrem Stellvertreter Bertram Trauth als Initiatoren und Organisatoren des Events das Funkeln der Weine in den Gläsern zusätzlich vergoldete. Die Weinmeile zeige, wie der Wein Ländergrenzen überwindet, die Regionen zusammenführt und die Menschen verbindet, so ihr Tenor. Als einer der Höhepunkte im Jahreslauf bringe die Weinmeile "Leben ins Glas und Fröhlichkeit unter die Menschen".