Von Günther Grosch

Weinheim. Wer über den Dreißigjährigen Krieg (1618-1648) so erzählen kann wie Franz Piva, der muss - Kinderlogik und Kindermund eines Zweitklässlers - "mindestens 400 Jahre alt" sein. Weinheims Stadtführer weiß viele Anekdoten wie diese zu erzählen, die er seit seiner ersten Führung im Jahr 2004 erlebt hat. Am morgigen Sonntag, 14. April, wird Piva zwar nicht 400, aber immerhin 80 Jahre alt.

"Begeisterung gegenüber anderen lässt sich nur übertragen, wenn man selbst von der Stadt begeistert ist. Die Zuhörer spüren, wenn man mit Herzblut an die Sache herangeht", erklärt der weißhaarige Mann mit dem Bürstenhaarschnitt. Zu erkennen ist er aber auch an seinem Rucksack, den er bei seinen Führungen mit sich führt. Darin trägt er die Utensilien. Und wenn er abends in sein Nachtwächtergewand schlüpft und die Fackel entzündet, um Weinheim-Besuchern das Gerberviertel zu zeigen, ist er an seiner sonoren Stimme zu identifizieren.

In der Tat hat Piva viel zu erzählen, so, als wäre er selbst dabei gewesen. Etwa über Kurfürst Karl Theodor (1724-1799) und dessen Frau Elisabeth Auguste, die nicht besonders glücklich miteinander waren. Und dass Feldherr Johann T’Serclaes von Tilly (1559-1632), der die Stadt im Dreißigjährigen Krieg besetzt hatte, sich der Überlieferung nach bis zu seinem Tod Wein aus Weinheim liefern ließ, angeblich bis auf die Schlachtfelder.

Seit seinem ersten Einsatz vor gut 15 Jahren in Diensten der Stadt hat Piva 3450 Touren unternommen und fast 65.000 Menschen die Schönheiten der Zweiburgenstadt vor Augen geführt. So penibel, wie er sich auf jede Führung vorbereitet, so penibel führt er auch über jede einzelne Buch.

"Stadtführer zählen zu den Visitenkarten ihrer Stadt", sagt Piva. "Nicht von einer Zeit, sondern aus einer Zeit berichten", das ist sein anderer Wahlspruch. Mit Torsten Fetzner, Weinheims Bürgermeister, hat der "Rhetoriker" Piva seinen musikalischen Partner gefunden. Als "Torsten & Franz" mit Akkordeon und Gitarre ehrenamtlich unterwegs waren, haben sie bei ihren ersten beiden April-Touren dieses Jahres 452 Euro Spenden erhalten. Und umgehend an den Kindergarten Waid überwiesen.

"Fersengeld" gibt Piva bei seinem "absoluten Renner", der Redensarten-Führung "Unterwegs mit der Katze im Sack". Darüber hinaus bietet er aber auch Brauchtums- und Kostümführungen an. Bereits ab 10 Uhr morgens wartet er fast täglich vor dem Marktplatzbrunnen auf angemeldete Besuchergruppen aus der gesamten Republik: "Und gelöscht wird die Fackel des Nachtwächters meist erst nach 22 Uhr."

"Die Natur und Geschichte waren schon immer mein Hobby", erzählt der Mann, der sich in den 1980er-Jahren gemeinsam mit Ehefrau Roswitha ein Haus gekauft hat, das direkt an die alte Stadtmauer gebaut ist. Seiner Frau hat der gelernte Industriekaufmann und ehemalige Prokurist, der eigentlich Förster werden wollte, auch sein Hobby zu verdanken. Als das Tourismusbüro kurz nach Pivas Eintritt in den Ruhestand Stadtführer suchte, "hat sie mich zum Bewerbungsgespräch geschickt". Piva bekam den Job und hat dies zu keiner Minute bedauert. Im Gegenteil: "Flexibilität ist wichtig, damit man die Interessen einer Gruppe früh erkennt und die Führung danach ausrichtet", nennt Piva eines seiner Erfolgsgeheimnisse. Trifft er mit seinen Schilderungen zur Historie der Stadt mal auf kein großes Interesse, wechselt er in die Botanik.

So fallen auch die Wachenberg-Vulkan- und Geoparkführungen durch das Sechs-Mühlen-Tal in sein Arbeitsgebiet: "Man ist nicht nur aufgefordert, zu laufen. Das Ganze ist auch mit sehr viel geistiger Arbeit verbunden. Beides hält jung." Piva ist es zu verdanken, dass das in Dornröschenschlaf verfallene Mausoleum der Grafen von Berckheim im oberen Teil des Schlossparks zu neuem Leben erwacht ist. Bei Wind, Wetter und streckenmäßig "mindestens einmal quer durch ganz Europa" sei er in den zurückliegenden 15 Jahren auf seinen "historischen Spaziergängen" unterwegs gewesen, schätzt Piva. Mit 18 Führungen und 273 Teilnehmern in der "Einarbeitungsphase" des Jahres 2004 hatte alles angefangen: "Im letzten Jahr schlugen 190 Führungen mit 3499 Teilnehmern zu Buche."

In diesem Jahr ganz neu in Pivas Angebot ist eine "Zeitreise zurück in die Vergangenheit", die er mithilfe von rund 80, vom Fotostudio Oeser digitalisierten Bildern, unternimmt. Was zeigt: Piva, der außerdem noch einen eigenen Weinberg in Ungarn bewirtschaftet, denkt auch mit 80 Jahren nicht ans Aufhören.