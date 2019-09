Von Stefan Hagen

Update: Mittwoch, 4. September 2019, 18.37 Uhr

Weinheim. (pol/mün) Schreie aus dem Wald, ein in der Luft kreisender Hubschrauber der Polizei rund um die Weinheimer Burgruine Windeck und eine Polizeihundestaffel am Boden - es handelte sich um eine nicht gerade kleine Suchaktion, die am späten Dienstagabend von so manchem Weinheimer nicht zu überhören war.

Eine Anruferin hatte die Beamten alarmiert. Auch die 6 Polizisten samt Suchhunden vor Ort hörten die Schreie, die von einem Menschen stammen könnten. Doch auch nach zwei Stunden Suche konnte der Ursprung der Schreie nicht gefunden werden, wie die Polizei berichtet. Man ging davon aus, dass sich ein Mensch in einer hilflosen Lage befinde.

Das mit dem hilflos stimmte schon mal.

Das Gebiet, aus dem die Schreie kamen, ist sehr unwegsam und aufgrund der vielen Zäune und dortigen Schrebergärten für die Beamten schlecht begehbar war. Deshalb wurde der Polizeihubschrauber angefordert.

Danke der Wärmebildkamera konnten tatsächlich Bewegungen im Wald festgestellt werden. So wurden die Beamten am Boden zum Ort der Schreie geführt.

Dort angekommen, stellten sie fest, dass es sich bei den schmerzerfüllten Schreien um eine Ziege handelt, die sich in dem Zaun des Geheges verfangen hatte.

Die Befreiung der Ziege gestaltete sich nochmals schwierig, da die restliche Herde inklusive des Ziegenbockes versuchte, die verletzte Ziege zu beschützen und auf die Beamten losging.

Nur mit trickreichen Ablenkungsmanövern gelang es den Polizisten schließlich, die Ziege zu befreien, die danach einen unverletzten und glücklichen Eindruck machte, schreibt die Polizei.