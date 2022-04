Weinheim. (RNZ) Wieder haben unbekannte Täter mit Sprühdosen das Weinheimer Schloss verunstaltet. Das teilte die Stadt Weinheim am heutigen Dienstag mit. Die Schmierereien sollen in der Nacht zum Dienstag angebracht worden sein. Es handle sich um Abbildungen von Genitalien und "sinnloses Gekritzel". Politische Botschaften, die im Zusammenhang mit den Versammlungen am Samstag in Verbindung stehen, wurden nicht entdeckt.

Am stärksten sei der Bereich an den Bürofenstern zum Schlosspark-Spielplatz sowie die Türen und die Fassade des Toilettenanbaus betroffen. Das Ordnungsamt der Stadt hat erneut bei der Polizei in Weinheim Anzeige erstattet, um Ermittlungen in Gang zu setzen. Der Schaden dürfte in jedem Fall eine vierstellige Summe betragen.

Hinweise nimmt die Polizei Weinheim unter der Telefonnummer 06201/10030 entgegen.