Von Günther Grosch

Weinheim. Im vergangenen Jahr wurden in Baden-Württemberg 18.344 Ehen geschieden. Damit ist die Zahl der Ehescheidungen nach Angaben des Statistischen Landesamts zum siebten Mal in Folge gegenüber dem jeweiligen Vorjahr zurückgegangen - bei gleichzeitigem Anstieg der Eheschließungen. Im Vergleich mit 2004, als mit 25.129 Scheidungen der bisherige Höchststand seit Bestehen des Landes registriert wurde, sind die Scheidungszahlen sogar um ein Viertel gesunken. Die durchschnittliche Dauer aller 2018 geschiedenen Ehen lag bei 14,9 Jahren. Bundesweit weist das Statistische Bundesamt 148.066 Scheidungen und etwa 134.000 "Scheidungskinder" aus.

Wieder gestiegene Chancen für die viel beschworene "Ewige Liebe" also? Alexandra Riester und Patricia Neff müssen bei dieser Frage schmunzeln. Die RNZ traf sich mit der Weinheimer Diplom-Sozialarbeiterin in Diensten der Caritas und der Viernheimer Fachanwältin für Familienrecht aus Anlass des zehnjährigen Bestehens des "Gesprächskreises Trennung und Scheidung" des Caritasverbands Rhein-Neckar. Cristina de Vigo hatte den Gesprächskreis 2009 ins Leben gerufen.

Im Durchschnitt fünf bis sechs Menschen kommen einmal im Monat in den Räumen der Caritas in der Paulstraße zum Austausch zusammen, erhellt Riester die Hintergründe. Nach einer Trennung oder Scheidung stehen viele Betroffene vor einer völlig veränderten Situation. Bestehende Strukturen, die über Jahre hinweg galten, stehen plötzlich infrage. Sich neu orientieren: Das bedeutet, sich mit dem "Bisherigen wie dem Neuen" auseinandersetzen zu müssen.

In diesem Prozess werden Betroffene bei der Suche nach Antworten auf Fragen zu Sorgerecht, Aufenthaltsbestimmung, Besuchsregelung und Unterhalt unterstützt. Zu beantworten gilt es aber auch Fragen wie "Muss ich arbeiten, obwohl meine Kinder noch klein sind?" "Bekomme ich Unterhalt?" oder "Wie bekomme ich Kinder und Arbeit unter einen Hut?", so Riester. Ganz oben angesiedelt ist aber der unkonventionelle Austausch, bei dem die Teilnehmer einander Mut zusprechen. Einige waren nur wenige Jahre verheiratet, andere fast ihr halbes Leben. "Wer sich trennt, will reden, reden, reden", lautet die Erfahrung von Riester und Neff. Freunde haben davon schnell genug.

In der Gruppe dagegen sind Getrenntlebende oder Geschiedene von Menschen umgeben, die in derselben Situation stecken. Das macht es leichter, auf den Rat der Anderen zu hören. Einige, die schon seit Längerem dabei sind, haben bereits eine andere Phase der Trennung erreicht. Manche leben sogar in einer neuen Beziehung. "Sie können anderen, ,frischgetrennten’ Gruppenmitgliedern Hoffnung vermitteln, ihnen zeigen, dass sie nicht allein sind. Dass die Situation nicht hoffnungslos ist und dass es auch wieder ein Leben nach der Trennung gibt."

So ist aus dem Gesprächskreis im Laufe der Jahre beinahe so etwas wie eine Selbsthilfegruppe geworden, in der die Teilnehmer zu Coaches, Mediatoren und Therapeuten gleichzeitig geworden sind. Die wichtigste Aufgabe aber bleibt zuzuhören. An den richtigen Stellen nachzufragen und den Betroffenen aus eigener Erfahrung heraus Hilfestellungen an die Hand zu geben.

Warum sich Menschen trennen? Es ist ein weites Feld. Ein Muster aber ist bei fast allen gleich: "Keiner geht leicht." Auch wenn in der Gruppe hin und wieder geweint wird: "Das Lachen bleibt dennoch nicht außen vor", bestätigen Riester und Neff übereinstimmend und sprechen von mehreren verschiedenen Säulen des Gesprächskreises. Die Teilnehmer - es kommen vorwiegend Frauen, willkommen sind aber auch Männer - leisten aus ihren eigenen Erfahrungen heraus Unterstützung, machen Mut und geben sich Kraft und Stärke. "Die Solidarität der Gemeinschaft hilft, die Trennung bestmöglich zu verarbeiten."

Info: Der Gesprächskreis "Trennung und Scheidung" trifft sich jeden dritten Dienstag im Monat von 17 bis 19 Uhr in den Räumen des Caritasverbands für den Rhein-Neckar-Kreis in der Paulstraße 2. Die nächsten Termine sind am 19. November und am 17. Dezember. Eine regelmäßige Teilnahme ist wünschenswert, aber nicht erforderlich. Ein "Quereinstieg" ist jederzeit möglich.