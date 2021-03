Von Günther Grosch

Weinheim. "Außer Betrieb!" heißt eine Initiative des Radiosenders "SWR 1 Baden-Württemberg", die den Kulturschaffenden im Land eine Instagram-Plattform bietet. "Das Motto ist auch für den Beat-Club Weinheim mehr als zutreffend", nimmt der Programmchef des Clubs, Rolf Schmidlin, gegenüber der RNZ kein Blatt vor den Mund.

Am 28. September 2012 war der Club in der im Weinheimer Norden gelegenen Villa Titiania erstmals mit einer eigenen Veranstaltungsreihe an den Start gegangen. Ob der Club aber sein Zehnjähriges erleben und feiern darf, ist nicht mehr sicher. Als Grund hierfür nennt Schmidlin die Maßnahmen des Lockdowns, die das Aus befürchten lassen.

Zwar konnte der Club vom 25. September bis zum 30. Oktober vergangenen Jahres einen Monat lang und mit einem Hygienekonzept öffnen, doch die Kapazitäten ließen sich damit nicht auslasten, so Schmidlin mit Blick auf die größer werdenden Löcher in der Clubkasse.

Inzwischen habe man mit der Vermieterin des Club-Kellers eine besondere Absprache treffen können, zeigt sich der Programmchef dankbar. Eine ähnliche Vereinbarung wurde auch mit der Versicherung getroffen, Stichwort: Pflichtbeiträge. "Was aber nicht heißt, dass uns alles erlassen wird. Geschenkt werden uns die Fixkosten nicht".

Dem Beat-Club geht es nun so wie vielen anderen Anbietern aus der Kulturlandschaft und weiteren Branchen: Je länger die Schließung andauert, umso schwieriger wird es, hinterher wieder Fuß zu fassen. Der Beat-Club sei mit Sicherheit nicht die einzige Kultureinrichtung, der der Exitus droht, so Schmidlin. Leider habe der Verein niemanden in der Hinterhand, der ihm mit einer großzügigen Spende das Überleben sichert, lässt er seinem Frust freien Lauf – und gibt sich im gleichen Atemzug kämpferisch: "Wir werden alles tun, um weitermachen zu können. Wir klammern uns an jeden Strohhalm und sitzen nicht tatenlos in der Ecke und schmollen."

Augenfälliger Beweis: Unter anderem wird "Radio DJ Point" voraussichtlich am Samstag, 10. April, ein Party-Streaming aus der Villa Titiania anbieten. "Allerdings müssen zuvor noch einige technische Details abgeklärt werden", so Schmidlin. Zum Zeitpunkt des Gesprächs mit der RNZ war dies noch nicht zu 100 Prozent sicher. Von der zu einem früheren Zeitpunkt geäußerten Forderung, am Gründonnerstag, 1. April, wieder an den Start gehen zu dürfen, ist der Club abgerückt. Die rasant steigenden Corona-Infektionszahlen lassen grüßen.

Stattdessen nennt Schmidlin mit Freitag, 30. April, ein neues Datum, an dem der Beat-Club neuerlich an den Start gehen will. Ob das realistisch ist? In den kommenden Tagen werde man diese Forderung bekräftigen und eine klare Öffnungsperspektive verlangen: "Denn in der Kultur kann man nicht auf Sicht planen."

"Von was reden wir?", fragt Schmidlin rhetorisch: "Wir sprechen von keiner Dauer-Öffnung, sondern von vier bis fünf Stunden in einer Kalenderwoche." Mehr könnte man gar nicht anbieten, weil alles auf ehrenamtlicher Basis geschieht. Deshalb sei die Causa Beat-Club auch besonders zu bewerten, findet Schmidlin: "Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt."

Das Hygienekonzept sei vorhanden und habe sich während der Öffnungsphase im Frühherbst bewährt: "Der Verein hat dafür viel Lob von seinen Gästen erhalten. Es muss wieder ein Erwachen aus dem Dornröschenschlaf geben und ein Weiterleben des Beat-Club möglich sein!", fordert er.

Schmidlin, der sich in Szene als "DJ Ro-ckin’ Rolf" und Oldie-Revivals einen Namen gemacht hat, ist am Sonntag, 21. März, beim Sonntags-Talk von "Radio DJ Point" zu Gast (15 bis 17 Uhr). Unter dem Titel "Aufstand und Aufschrei der Kulturbranche" will die Runde über die aktuelle Lage diskutieren. Wer daran Interesse hat, kann sich in die Sendung einwählen.

Info: Die Einwahl zu "Radio DJ Point" ist per Telefon unter der Nummer 06201/ 4 69 06 34 möglich. Live-Empfang gibt es unter www.djpoint.de.