Von Günther Grosch

Weinheim. Bereits 2018 hatte der Gemeinderat entschieden, die Digitalisierung voranzutreiben. Als Kernaufgaben wurden damals die Breitbandanbindung der Schulen, die Schaffung entsprechender Infrastruktur innerhalb der Schulgebäude, Investitionen in digitale Präsentationsmedien in Klassen- und Fachräumen, die Ausstattung mit digitalen Endgeräten sowie der Aufbau eines Supports für das pädagogische Netz und die Endgeräte identifiziert. Zwei Jahre später steht fest: "Wir sind nicht überall, aber fast überall vorangekommen", so Oberbürgermeister Manuel Just am Mittwoch im Ausschuss für Digitalisierung. Allerdings sei die Weinheimer Schullandschaft in Bezug auf diese Thematik immer noch "heterogen", manche Einrichtungen seien schon ziemlich weit, andere noch etwas weniger weit vorangekommen. Corona habe zumindest in diesem Bereich sein Gutes, sieht Just vor allem die Schulen ein Stück weit als "Profiteure" der Pandemie.

Kleinere Schulgebäude konnten aus dem vom Land bereitgestellten Finanztopf ("Digitalisierungspauschale") technisch aufgerüstet und mit einer Vielzahl von Endgeräten ausgestattet werden. Weinheim erhält aus diesem Topf 638.000 Euro bei einem Eigenanteil von 20 Prozent. Hiervon wurden bereits 40 Prozent ausgegeben, in absoluten Zahlen 283.000 Euro.

Aus dem "Digitalpakt Schule" des Bundes, den sogenannten "Wanka-Milliarden", stehen Weinheim etwas mehr als zwei Millionen Euro zu, ebenfalls bei einem Eigenanteil von einem Fünftel. Um in den Genuss der Fördergelder zu kommen, müssen die Schulen allerdings einen "Medienentwicklungsplan" (MEP) vorlegen.

Aus dem Sofortausstattungsprogramm, das Bund und Land während der Schulschließungen aufgelegt hatten, fließen der Stadt rund 380.000 Euro zu. Von diesem Geld wurden 850 Tablets (iPads) angeschafft. Kostenpunkt: 325.000 Euro. Unter dem Strich hat sich die Anzahl der Tablets an Weinheims Schulen auf 1600 erhöht. Damit kommen mehr als ein Drittel der 4400 Schüler in den leihweisen Besitz eines solchen Geräts.

Doch kein Licht ohne Schatten: Bei der Fülle der Aufgaben bei der Digitalisierung der Schulen reicht die vor einem Jahr geschaffene Stelle für die Betreuung der schulischen Informationstechnologie bei Weitem nicht mehr aus. Womit der Digitalausschuss allerdings keine Probleme hatte und dem Gemeinderat die Zustimmung für eine zweite Stelle empfahl. Der Gemeinderat tritt das nächste Mal am Mittwoch, 14. Oktober zusammen; über eine Anpassung des Stellenplans wird aber erst im Verlauf der Beratungen für den Haushalt 2021 final entschieden. Darüber hinaus gelte es, die Folgekosten beim regelmäßig anfallenden Austausch der Endgeräte im Blick zu behalten, so der Hinweis der Ausschussmitglieder. In der Regel fällt der Austausch alle vier bis fünf Jahre an.

"Andere reden von Digitalisierung, wir handeln", ging Markus Zitron, städtischer Digitalisierungsbeauftragter für die Schulen, ins Detail. Unter dem Leitgedanken "Die Technik folgt der Pädagogik" sei es wichtig, die Lehrer mitzunehmen, aber nicht zu überfordern. "Wir müssen die Handelnden überzeugen, dass Digitalisierung sinnhaft ist", so Zitron. Ansonsten werde das Ganze zum "Rohrkrepierer".

Demnach kommt die neue Technik als digitale Option beziehungsweise "sanfter Übergang". Die grüne Kreidetafel bleibt bis auf Weiteres im Klassenzimmer. Abschiednehmen heißt es allerdings von Overheadprojektor, Beamer und Smartboard. Die digitale Präsentation erfolgt künftig über TV-Monitore. "Wir sind begeistert, dass die Informationsausstattung solche Fortschritte gemacht hat", zollte Stefano Bauer (GAL) dem "modernen Weg" der Verwaltung Anerkennung. Jetzt sei es wichtig, die Geräte "zeitnah, gerecht und gleichmäßig" unter Schulen und Schülern zu verteilen. Daneben gelte es, die fachliche Qualifizierung der Lehrer zu sichern. Die Stadt sei nur für die technische "Basis"- und "Worst Case"-Schulung der Lehrer zuständig, sie nehme keine pädagogischen Schulungen vor, stellte Zitron klar.

Zu noch mehr Feuer und Schwung riet Günter Bäro. Die Freien Wähler stünden hinter der Verwaltung und deren Wunsch nach einer zweiten IT-Personalstelle. "Bedauerlich" fand Bäro, dass die Theodor-Heuss-Grundschule in Oberflockenbach als einzige Schule noch immer nicht ans Breitbandnetz angeschlossen ist.

Just: Bei Abgeordneten auf weitere Unterstützung drängen

Die CDU habe den Stein ins Rollen gebracht, jetzt werde der Erfolg sichtbar, erinnerte Thomas Ott an die Anfänge. Frei nach dem Motto "Wer A sagt, muss auch B sagen" sollte nun über die technische Administration hinausgedacht und auch "menschliche" Administration zur Verfügung gestellt werden. "In Weinheim wird alles mit klarem Kompass gemacht", lobte Michael Huke (SPD). Nicht ohne den Hinweis, das Land auch bei den Folgekosten in die Pflicht zu nehmen.

Ein eindeutiges "Ja" zum Ausbau der digitalen Infrastruktur und zur Schaffung der zweiten Vollzeitstelle kam auch von Matthias Hördt (Die Linke). Weinheims Schulen seien vorbereitet, sollte es zu einem zweiten Lockdown samt Homeschooling kommen, gab sich Jens Hartmann (FDP) optimistisch. Wie zuvor OB Just appellierte er an alle Mandatsträger und Bürger, ihre Kontakte zu Bundestags- und Landtagsabgeordneten zu nutzen, "um Druck auf weitere finanzielle Unterstützung auszuüben".