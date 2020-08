Weinheim. (RNZ) Den Schaustellern soll es eine wirtschaftliche Unterstützung sein, den Kindern soll es die Ferien bunter machen. Die Stadt Weinheim ermöglicht kleine Schaustellerei. Im August gibt es im Stadtkern und ab September in den letzten beiden Ferienwochen der Weststadt einige Schaustellerbuden.

Seit dem Wochenende der ausgefallenen Altstadt-Kerwe gibt es daher im Schlosspark ein Karussell, einen Crêpe-Stand, Dosenwerfen und später Entenangeln. Es folgt ein weiteres Karussell am Windeckplatz. Die Fahrgeschäfte sind über die Ferien täglich in Betrieb. Die kleine Schaustellerei wechselt am 31. August in die Weststadt auf die Grünanlage in der Blumenstraße. Auch hierfür wurde ein Konzept erarbeitet, dass eine Einhaltung der Corona-Regeln Abstand halten gut möglich macht.

Das Amt für Touristik, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit arbeitet für die kleine Schaustellerei mit dem Verein "Lebendiges Weinheim" zusammen, denn die Kinderfreuden in der Stadt sollen natürlich auch Kunden anlocken. Für die Septemberwochen ist der Weststadtverein "Pro West" involviert. Oberbürgermeister Manuel Just hatte neulich im Gemeinderat bekräftigt, dass die Schausteller auf wirtschaftsfördernde Maßnahmen der Stadt angewiesen seien und auf ihre Stadt zählen können.

Info: Öffnungszeiten der Kinder-Fahrgeschäfte: werktags 14 Uhr bis etwa 20 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr.