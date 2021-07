Weinheim. (keke) Mehr als 13 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten, rund zwei Millionen fristen als frei lebende "Streunerkatzen" ein kärgliches Dasein. Viele Tierliebhaber wissen immer noch nicht, warum es wichtig ist, ihr Tier kastrieren zu lassen. "Hier scheiden sich die Geister der Katzenliebhaber", sagt Iris Jungnickel vom Freundeskreis "Katze und Mensch". Gemeinsam mit dem ausgebildeten Tierschutzlehrer Karl Stippinger und der Leiterin des Weinheimer Tierheims, Jutta Schweidler, rührten am Wochenende ein halbes Dutzend Helfende die Werbetrommel für eine kommunale Katzenschutzverordnung. Das Tierheim hatte die Schirmherrschaft übernommen.

Anhand einer solchen Verordnung ließe sich durchsetzen, dass frei laufende Kater und Kätzinnen registriert und unfruchtbar gemacht werden. Auf reine Stubenkatzen würde dies nicht zutreffen. Der Vorteil einer rund 120 Euro teuren Kastration liegt darin, dass Katze und Kater sich nicht mehr ungehindert fortpflanzen. Schweidler: "Insbesondere wenn die Hauskatze Freigängerin ist, ist eine Kastration unerlässlich." Weibliche Tiere sind mehrmals pro Jahr paarungsbereit. Tiere, die kastriert sind, gehen zudem weniger streunen. Damit entfallen die tagelangen Touren, auf denen die Katze Gefahren wie Autos und Revierkämpfen ausgesetzt ist. Nicht wenige Katzen stecken sich bei der unkontrollierten Vermehrung mit Leukose, Bauchfellentzündung, Toxoplasmose oder "Katzen-Aids" an, so die Experten.

Katzenliebhaber berichten, dass kastrierte Katzen ein geringeres Aggressionspotenzial gegenüber Artgenossen aufweisen. Männliche Tiere setzen keine übel riechenden Markierungen mehr ab, Weibchen werden nicht länger "rollig". Die Rolligkeit birgt weiteres Gefahrenpotenzial: "Kommt es nicht zum Decken, steigt das Risiko für eine hormonelle Vergiftung. Mit der Folge, dass das Tier unter einer Dauerrolligkeit ebenso zu leiden hätte wie der Halter. Zudem haben kastrierte Katzen meist eine längere Lebenserwartung."

In "Sachen Katze" gehe es im Tierheim aktuell eher ruhig zu, weil viele Besitzer coronabedingt ihre Büroarbeit zu Hause erledigen, so Schweidler. Angesichts der nahen Urlaubszeit könne die alljährliche "Katzenschwemme" durch ausgesetzte Katzen jedoch rasch einsetzen.

Seit 2012 werden im Tierheim jährlich etwa 250 bis 280 Katzen betreut, die weder gekennzeichnet noch kastriert sind. Die Dunkelziffer aber ist "um ein Vielfaches höher", da nicht jede Katze bemerkt und mithilfe von Automatik-, Zug- oder Stülpfallen gefangen wird, sagt Stippinger.

Vom Segelflugplatz bis zur Bertleinsbrücke, von der Kläranlage bis zur Weidsiedlung, in Hohensachsen, Lützelsachsen und in Sulzbach unterhalten Mitglieder des Tierheims und ehrenamtliche Betreuer Futterstellen für fast 700 Katzen. In den letzten zweieinhalb Jahren kosteten die Fütterungen 231.480 Euro. An Kosten für Kastration und Kennzeichnung schlugen 77.160 Euro zu Buche: "Finanziert in der Hauptsache durch die Spendenbereitschaft von Bürgern", so Stippinger: "Jede Kommune sollte ihre Kommunalverordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit erweitern und Katzenhalter, die ihren Tieren Freigang gewähren, verpflichten, ihre Tiere kastrieren, kennzeichnen und in einem Haustierregister erfassen lassen".

Und wie beurteilen die Bürger die Aktion? Sie verstehe nicht, wie man bei dem Leid ungezählter Straßenkatzen gegen Kastration sein kann, so eine Hohensachsenerin. Vom Aussterben bedroht sei die Hauskatze dadurch ja noch lange nicht. "Tierschutz bedeute auch die Eindämmung einer Überpopulation, die der Artenvielfalt und der Umwelt schadet", zückte ein anderer Befürworter den Kugelschreiber zur Unterschrift. Eine Weststädterin dagegen ist strikt dagegen. Es gebe auch verantwortungsbewusste Halter. "Bevor unsere Katze kastriert wurde, hat sie regelmäßig die Pille bekommen".

Die GAL beantrage die kommunale Katzenschutzverordnung im Gemeinderat, versprach Fraktionsvorsitzende Elisabeth Kramer. Und sie hielt Wort: Am Donnerstag reichte sie die Vorschläge ein. Ihr sei die Sache wichtig, weil das Tierheim der Stadt keine Kosten verursache, sondern sich nur über Spenden finanziert. Die rechtliche Absicherung beim Einfangen und Kastrieren von Katzen müsse gegeben sein.