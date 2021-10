Von Philipp Weber

Weinheim. Amtlich ist es noch nicht ganz, aber der politische Beschluss steht: Nach entsprechenden Entscheidungen im Gemeinderat kann die Stadt Weinheim beim Regierungspräsidium in Karlsruhe beantragen, die erlaubte Höchstgeschwindigkeit auf zwei Nordstadt-Straßen von 50 auf 30 Kilometer pro Stunde zu senken. Betroffen sind die Bundesstraße B3 zwischen Stadthalle und Langmaasweg sowie die Birkenauer Talstraße zwischen Stadthalle und Ortsausgang. Außerdem ermächtigte der Gemeinderat die Verwaltung, mehrere weitere Maßnahmen zu prüfen, um die Bürger vor Straßenverkehrslärm zu schützen. Dazu zählen die Anschaffung eines mobilen Blitzgeräts (Enforcement-Trailer) und mindestens eines stationären Blitzers, wobei Letzterer wohl am Ortseingang an der Birkenauer Talstraße stehen würde.

Die den konkreten Maßnahmen zugrunde liegenden Beschlüsse rund um die dritte Stufe des Lärmaktionsplans passierten das Gremium mehrheitlich. Sieben Stadträte aus den Reihen von CDU und FDP stimmten dagegen. Die konservativen und liberalen Lokalpolitiker monierten unter anderem, dass die Einführung von Tempo 30 auf Durchgangsstraßen Schleichwege attraktiv mache, Linienbusse ihren Fahrplan nicht mehr einhalten könnten und ehrenamtliche Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr im Ernstfall nicht rechtzeitig das Feuerwehrzentrum erreichen. Ein weiterer Kritikpunkt bestand darin, dass übergeordnete Stellen die Stadt zwingen, Lärmschutz an Durchgangsstraßen großschreiben – während weder die Main-Neckar-Bahnlinie noch die A5 ausreichend lärmsaniert sind.

Die linke Seite des Saals sah dies freilich anders: Besonders die GAL forderte, weitere Straßen auf Tempo-30 zu überprüfen, etwa die Grundelbachstraße und den Multring. Fraktionschefin Elisabeth Kramer brachte zudem Modellkommunen ins Spiel, in deren Mauern nirgendwo schneller als 30 Kilometer pro Stunde gefahren werden dürfe. Dort sei die Welt bislang nicht zusammengebrochen, und Feuerwehrleute würden regelmäßig freigesprochen, wenn sie zu schnell zum Treffpunkt eilen. Sie verwies vielmehr auf Aspekte wie Verkehrssicherheit und Klimaschutz. Auch andere Redner ermutigten die Verwaltung, beim Lärmschutz dort anzusetzen, wo es rechtlich nun mal aktuell möglich ist.

Die Freien Wähler wiederum machten sich für Tempo-40 stark, was jedoch zu wenig Lärmschutzeffekte mit sich bringe, so die Verwaltung. Wolfgang Wetzel (FPD) plädierte entschieden dafür, den Autoverkehr zu schonen und stattdessen in die Förderung passiver Lärmschutzmaßnahmen wie stärker verglaste Fenster oder neue Lüftungen zu investieren. Er brachte sogar einen entsprechenden Antrag ein, der jedoch scheiterte. Die Verwaltung sieht passiven Schutz vor allem dort, wo Maßnahmen am rollenden Rad nicht möglich oder nicht ausreichend sind. Die A5, deren Lärmschutzwand bei Weinheim lückenhaft ist, könnte so ein Fall sein.

Das Thema Mobilität und die damit verbundenen Zielkonflikte dürften den Gemeinderat in naher Zukunft noch öfter beschäftigen. Immerhin müssen alle Prüfaufträge von der Verwaltung abgearbeitet und dem Gremium erneut zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Neben den Blitzern wird es dabei tatsächlich auch um Anspruchsvoraussetzungen für Tempo 30 in der Grundelbachstraße von der Weschnitzbrücke bis zur Kreuzung Hauptstraße sowie um Tempo 30 auf der Sulzbacher Ortsdurchfahrt gehen. In Sulzbach liegt die Sache sogar näher, doch stehen hier noch Verkehrszählungen aus, weil die neue Kreisverbindungsstraße im Westen des Ortsteils die Situation verändert hat.

Außerdem prüft die Stadt, ob sie die Markierungen auf der B3 zwischen Stadthalle und Moschee so verändern kann, dass die Autofahrer dazu animiert werden, vom Gas zu gehen. Und dann gibt es auch noch die Zukunftswerkstatt: Diese umfasst schließlich auch den Cluster Mobilität.