Weinheim. (rnz) Keinen ruhigen Heiligabend verlebte dieses Jahr die Freiwillige Feuerwehr Weinheim: Bereits am Sonntag, 23. Dezember, rückte die Abteilung Stadt in die Mannheimer Straße aus. Hier war eine Person gestürzt und konnte nicht mehr selbstständig die Wohnungstür öffnen. Die Feuerwehrsanitäter wurden auch zu zwei medizinischen Notfällen alarmiert. In Lützelsachsen versorgte die "Helfer vor Ort"-Einheit eine Person nach einem Treppensturz und in der Weststadt einen neurologischen Notfall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes.

In der Nacht auf Montag verursachten dann kurze, aber heftige Sturmböen einige Schäden im Stadtgebiet. 20 Einsatzkräfte der Abteilung Stadt waren deswegen ab 2 Uhr im Einsatz. An der Bergstraße, Ecke Nördliche Hauptstraße, deckte der Sturm Teile eines Daches ab. Ziegel, Bleche und Dachpappe fielen von dem Eckhaus auf die Bergstraße und Nördliche Hauptstraße.

Die Feuerwehr musste während der technischen Hilfeleistung zwischen 2 und 5 Uhr beide Straßen komplett sperren. Zwei vor dem Haus abgestellte Fahrzeuge wurden in sicherer Entfernung umgeparkt. Mit der Drehleiter wurde die Lage auf dem Dach erkundet und die losen Ziegel entfernt.

Parallel dazu leuchtete die Feuerwehr die Einsatzstelle aus und befreite die Straßen von den Trümmern. Zur Unterstützung kamen auch der Bauhof der Stadt und die Polizei. Der Bauhof sicherte den Gehweg, damit bis zur Reparatur des Dachs niemand in den Gefahrenbereich kam. Zur Beurteilung der Lage kam eine Dachdecker-Firma aus Hemsbach. Erst gegen 5 Uhr war der Einsatz beendet.

Auch im Schlehdornweg mussten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in der Nacht tätig werden. Dort war ein Baum umgestürzt. Während sich die Besatzung des Rüstwagens um die Entfernung des Baums im Schlehdornweg kümmerte, sicherte die Besatzung des "Gerätewagens Licht" die Einsatzstelle auf der Mannheimer Straße ab. Mit der Kettensäge wurde der Baum zerkleinert und am Straßenrand gelagert. Nach einer halben Stunde waren die beiden betroffenen Straßen wieder frei.

Am frühen Morgen wurde die Abteilung Lützelsachsen-Hohensachsen in die Horrackerstraße gerufen. Auch hier war ein Baum umgestürzt und hatte ein Fahrzeug beschädigt. Der Baum wurde mittels Kettensäge zerkleinert und am Straßenrand gelagert.

Weitere umgestürzte Bäume wurden der Feuerwehr auf Privatgrundstücken gemeldet. Da von diesen aber keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausging, wurden die Grundstückseigentümer aufgefordert, Fachfirmen mit der Beseitigung des Sturmschadens zu beauftragen.

Auch im Feuerwehrzentrum hatte die Sturmböe gewirkt. Wie jedes Jahr stand hier eine Krippe am Tannenbaum für Spaziergänger und Besucher. In der Nacht wurden die Krippe und ihre Bewohner Opfer des Sturms. Trotz des schnellen Einsatzes sei ein Totalschaden nicht mehr zu verhindern gewesen, so Feuerwehr-Sprecher Ralf Mittelbach. Da das Jesuskind den Sturm unbeschadet überstanden hat, wollen die Einsatzkräfte versuchen, die Krippe für das Jahr 2019 wieder herzurichten.

Trotz des Einsatzmarathons hatte die Jugendfeuerwehr der Abteilung Stadt noch Luft, um den Mitgliedern der Alters- und Ehrenabteilung ein Weihnachtspräsent zu übergeben. Während der erste Weihnachtsfeiertag dann für die meisten Abteilungen ruhig verlief, musste die "Helfer vor Ort"-Einheit in Oberflockenbach am späten Abend gegen 21 Uhr zu einem medizinischen Notfall nach Rippenweier ausrücken. Nach der Erstversorgung durch die Feuerwehrsanitäter wurde der Patient an den Rettungsdienst übergeben.