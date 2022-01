Weinheim. (web) Die RNZ hatte sich bereits vor Weihnachten erkundigt, jetzt kam die Bestätigung: In der SPD-Fraktion kommt es zu einem Wechsel. Constantin Görtz scheidet aus dem Gemeinderat aus. Das gab Fraktionschefin Stella Kirgiane-Efremidou "mit großem Bedauern" bekannt. Für Görtz rückt Hans Georg Junginger nach.

Görtz ist ein stadtbekannter Architekt. Er trug im Ausschuss für Technik, Umwelt und Stadtentwicklung oft die Stellungnahmen der SPD-Fraktion vor und sparte dabei nicht mit fachlichen Fragen und kritischen Anmerkungen, die sich meist an die Verwaltung richteten. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber es habe sich seit Monaten abgezeichnet, dass sie unausweichlich kommen würde. "Es war immer mein Anspruch, Ehrenamt und Beruf sauber zu trennen. Das ist mir in letzter Zeit leider immer schwerer gefallen", erklärt Görtz: "Gerade im Hinblick darauf, dass ich vermehrt stadtplanerisch in der Fraktion engagiert war, hat sich mit der Zeit ein großes Konfliktpotenzial entwickelt, was es mir unmöglich machte, stillzuhalten, und oft dazu führte, mein Fachwissen und meine eigene Überzeugung hintanzustellen. Das widerspricht allerdings meinem Anspruch für meine Arbeit als Gemeinderat. Aus diesem Grund war der einzige Weg, mein Mandat als gewählter Gemeinderat aufzugeben. Das tut weh – ist allerdings die einzige Möglichkeit, diesem Dilemma zu entgehen", so Görtz.

Man verliere mit Görtz einen exzellenten Fachmann im Bereich Stadtplanung und Umwelt, bedauert Kirgiane-Efremidou. Görtz’ Aus sei ein Verlust für den Gemeinderat. "Seine Stellungnahmen waren gut recherchiert, fachlich kompetent und von allen Fraktionen hoch angesehen. Allerdings können und müssen wir seinen Schritt verstehen." Und spätestens jetzt wird die Stellungnahme der Sozialdemokraten sehr deutlich: "In dem Augenblick, in dem das Ehrenamt anfängt, die berufliche Existenz und die eigene Überzeugung zu behindern, bleibt leider nichts anderes übrig. Wir hätten uns hier von einzelnen Ämtern einen anderen Umgang mit Kritik an der eigenen Arbeit gewünscht. Das ist leider nicht passiert, sodass Constantin Görtz nun unsere Reihen verlassen wird. Wir hoffen, dass das keine Schule macht, sondern zum Umdenken anregt."

Für Görtz rückt Junginger nach. Er war lange Stadtrat und SPD-Fraktionsvorsitzender, ehe er 1996 in den Landtag gewählt wurde. Dort war er kommunalpolitischer Sprecher und Vorsitzender des Innenausschusses. "Wir sind sehr glücklich, dass ein erfahrener Kommunalpolitiker nachrückt, der uns in allen Bereichen viel Arbeit abnehmen kann, gleichzeitig aber mit seinem Fachwissen in vielen Themen auch den Gemeinderat bereichert", so Kirgiane-Efremidou.