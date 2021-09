Die CDU warb am Sonntag auf der Hauptstraße mit Plakaten (links), weiter am Rand, aber ebenfalls im Fußgängerbereich, wirbt die Klimaliste. Foto: zg/Kreutzer

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Beschwerde erreichte die Stadt am Sonntagnachmittag: Als die Weinheimer und Gäste von außerhalb am verkaufsoffenen Sonntag durch die Fußgängerzone zogen, fanden sie neben den Angeboten der Einzelhändler CDU-Wahlwerbung. "Machen, was Arbeit schafft", titelten die Christdemokraten auf zwei Plakaten gegenüber der Commerzbank. Arbeit verschafft haben sie nun dem Gemeindevollzugsdienst. Dessen Mitarbeiter hängten die Plakate am Montag ab.

"Nach unserer Infoschrift, welche die Wählervereinigungen am 10. August erhalten haben, ist die Plakatierung im Bereich des Marktplatzes, der Fußgängerzone und des Dürreplatzes untersagt", informiert Stadtsprecher Thomas Fischer. Die CDU habe im Vorfeld des Hochfrequenzwochenendes mit dem "Tag des offenen Denkmals" und einer Vintage-Radtour auch keine Ausnahmegenehmigung beantragt – eine Chance darauf hätte eh nicht bestanden, so Fischer weiter.

Wann genau die CDU-Plakate angebracht wurden, kann der Pressebeauftragte nicht genau sagen. Jedenfalls war es keine Option, einfach die CDU dazu aufzufordern, die Wahlwerbung zu entfernen: "Die Parteien anzuweisen, würde aufgrund des zeitlichen Ablaufs eine deutlich längere Sichtbarkeit bedeuten." Im Ordnungsamt wird derzeit erörtert, ein Ordnungswidrigkeitsverfahren einzuleiten. Die Kosten für die CDU würden sich dann wohl auf 100 Euro belaufen. Denn um einen Fall aus der Kategorie "Grauzone" handelt es sich offensichtlich nicht.

"Ich bin bei vielem nachsichtig, auch, wenn sich hier oder da einer der ehrenamtlichen Helfer bei der korrekten Plakatierung vertut. Wir sind ja alle Menschen. Aber allen Parteien ist bekannt, dass man in der Fußgängerzone nicht plakatieren darf. Da gibt es kein zufälliges Vertun", findet Beschwerdeführer Carsten Labudda, der sich am Sonntag zusätzlich an die Medien wandte.

Christian Lehmann, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands Weinheim, sieht das weniger dramatisch. "Bislang ist der Wahlkampf mit unserem neuen Bundestagskandidaten Alexander Föhr stark an Inhalten orientiert gewesen und stets fair verlaufen; sowohl von unserer Seite als von der politischen Konkurrenz." Das werde auch in der Kernstadt-CDU so wahrgenommen, sagt der Lützelsachsener. Er könne sich nicht vorstellen, dass CDU-Aktive dermaßen übers Ziel hinausschießen. Möglicherweise hätten die Plakate am Samstag einen CDU-Infostand geziert – und seien schlicht vergessen worden. Denn Wahlkampfstände sind ja erlaubt in der Fußgängerzone. Eine andere Möglichkeit sei ja auch, dass irgendjemand die Plakate von einem anderen Standort entfernt und in die Hauptstraße gehängt hat.

Und wie sieht es sonst aus in der plakatfreien Zone? Ein Rundgang der RNZ ergab am Montag keine weiteren Beanstandungen. Fast keine. Denn eines der Plakate, mit denen die "Klimaliste" um Erststimmen wirbt, ist buchstäblich hart an der Grenze – wenn nicht schon darüber hinaus. Es hängt an der Wand des Stadtmuseums, Ecke Hauptstraße/Amtshausplatz. Die potenzielle Abgeordnete Friederike Benjes hat ganz eindeutig die Fußgängerzone im Blick.