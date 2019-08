Illegal entsorgter Müll auf einem Spielplatz: "In diesem Jahr ist es extrem." Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Christian Quintel ist manchmal ziemlich frustriert. Eigentlich mag er seine Arbeit beim Baubetriebshof der Stadt Weinheim. Gemeinsam mit Tobias Mayer und Holger Harnisch bildet Quintel den "Spielplatztrupp" der städtischen Arbeiter. Es gibt viel zu tun: Jeder der etwa 50 Spielplätze im Stadtgebiet wird zwei bis dreimal in der Woche angefahren, gereinigt, kontrolliert. Die Arbeiter tauschen den Sandkastensand, pflegen die Grünflächen, mähen Rasen, schneiden Hecken, warten Spielgeräte und reparieren die, wenn nötig. Quintel freut sich, wenn alles sauber ist und die Kinder im schönen Umfeld spielen können.

Aber leider kommt der Spielplatztrupp immer seltener zu seinen Kernaufgaben. Immer mehr Zeit geht dafür drauf, illegal abgelagerten Müll wegzuräumen. Zudem ist diese Arbeit unangenehm bis eklig, sagt Quintel: "Und sie hält uns von unserer wichtigen Arbeit ab. In diesem Jahr ist es extrem." Auf manchen Spielplätzen scheinen in den Sommermonaten Partys gefeiert zu werden. Dann räumen die Bauhofleute am nächsten Morgen Einweggrills, Pizzaschachteln und Bierflaschen weg.

Häufig entsorgen Zeitgenossen aber auch ihren Hausmüll - säuberlich in Mülltüten verpackt. Da können Quintel und seine Kollegen oft nur ungläubig den Kopf schütteln. Schwerpunkte der Vermüllung sind in diesem Sommer die Spielplätze Klausingstraße, Blumenstraße und Konrad-Adenauer-Straße. Das Säubern muss immer schnell gehen; denn schon vormittags kommen die ersten Eltern oder Großeltern mit ihren Kindern beziehungsweise Enkeln. Die Stadt will sie ja nicht im Dreck spielen lassen.

Der Spielplatztrupp kommt langsam ans Ende seiner Kräfte, beklagt auch der erfahrene Holger Harnisch, dem nach Angaben seines Arbeitgebers kein Handgriff zu viel ist, wenn dieser dem Wohl der Bürger dient. Aber den Müll rücksichtsloser Leute wegzuräumen, das verdirbt sogar ihm die Lust auf die Arbeit.