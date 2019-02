Weinheim. (web) Die Stadt will den Betrieb im aktuell leer stehenden Schlossparkrestaurant schon in der nächsten Sommersaison neu starten. Damit der dafür notwendige Pächter schnell gefunden wird, tagt bereits am kommenden Montag, 18. Februar, erneut die eigens eingesetzte Kommission aus Gemeinderatsmitgliedern und Experten - ehe der Hauptausschuss am Mittwoch, 13. März, die Entscheidung trifft. Nach RNZ-Informationen sind die Zweifel an der schnellen Neuverpachtung aber noch nicht ausgeräumt.

So sollen neben einzelnen Stadträten zuletzt auch Fachleute auf die Problematik hingewiesen haben, die mit den geplanten Sanierungsarbeiten an Fassade und Dach des Schlosses einhergeht. Dass viele Stimmen von der schnellen Neuverpachtung des ehedem "Ersten Hauses am Platz" abgeraten hätten, könne man aber trotzdem nicht sagen, teilt die Stadt auf RNZ-Anfrage mit.

"Natürlich war auch die Baumaßnahme ein Thema; aber wir sind gespannt, welche Ideen die Bewerber einbringen, wie diese Zeit gestaltet werden kann. Wir glauben, dass es da gute Ideen und Konzepte gibt", heißt es in einer Stellungnahme der Stadt Weinheim. Mindestens drei verschiedene Ideen dürften der Kommission am Montag vorgestellt werden. Jedenfalls haben sich im Verlauf der letzten, ebenfalls nicht-öffentlichen Kommissionssitzung drei Bewerber positiv von fünf weiteren Interessenten abgehoben.

"Drei Bewerber wurden zur ersten Vorstellungsrunde am Montag eingeladen", bestätigt die Stadt: "Alles weitere - wer danach noch im Rennen ist und ob sich noch andere Bewerber vorstellen sollen - wird die Kommission entscheiden." Als "Traum-Termin" zur Wiedereröffnung hatte Stadtsprecher Roland Kern zuletzt das Osterwochenende genannt. Das Osterfest findet in diesem Jahr bekanntlich sehr spät statt: am Sonntag, 21. April.

Auch in ihrer aktuellen Stellungnahme bleibt die Stadt vorsichtig. Angestrebt werde eine Wiedereröffnung des Schlossparkrestaurants im Frühjahr oder im Frühsommer: "Sobald der Hauptausschuss den Beschluss gefasst hat, kann die Verwaltung in die Vertragsverhandlungen mit dem neuen Pächter einsteigen", erklären die Verantwortlichen. Außerdem benötige ein neuer Pächter eine gewisse Vorlaufzeit, ehe er das Restaurant nach seinem Konzept eröffnen kann. Der Termin der Wiedereröffnung müsse folglich in Abstimmung mit dem neuen Pächter "zu gegebener Zeit" festgelegt werden. Doch letztlich bleibt die Stadt dabei: "Ostern ist unser Wunsch."

Das Wechselspiel rund um das Schlossparkrestaurant hatte im Frühjahr 2016 begonnen. Damals teilte die Stadt mit, dass der damalige, langjährige Schlossgastronom angekündigt habe, die Pacht nach der Sommersaison 2016 beenden zu wollen. Zunächst sollte es auch damals einen fließenden Übergang geben. Letztlich dauerte es bis zum 30. März 2017, ehe das Restaurant wieder öffnete. Der neue Pächter hatte die denkmalgerechte Renovierung der Restauranträume übernommen - und diese neu eingerichtet. Doch trotz dieser Bemühungen kam das neu konzeptionierte Restaurant nicht richtig in Schwung. Bereits Anfang 2018 gab es Ärger, weil ein namhafter Weinheimer Club seine Treffen nicht mehr in dem Restaurant abhalten wollte. Auch das gestrichene Mittagsangebot rief Kritik hervor.

Im Juli 2018 kündigte der Pächter dann an, den Tagesbetrieb zum Ende der damaligen Sommersaison zu schließen. Letztlich seien die Angebote auf der einen und die Weinheimer Kundschaft auf der anderen Seite zu unterschiedlich gewesen. Jetzt schauen alle Gastronomiefreunde auf die Kommission - die eine weitere Bauchlandung tunlichst vermeiden will.