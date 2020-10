Weinheim. (pol/mare) Zwei betrunkene Randalierer sind am Samstagfrüh in Weinheim auf Polizisten losgegangen. Das teilen die Beamten mit.

Gegen 2.30 Uhr wurde die Polizei demnach wegen eines randalierenden Mannes in einem Lokal in der Mannheimer Straße verständigt. Ein 25-Jähriger hatte in dem Lokal randaliert und weibliche Besucher belästigt. Er wurde daraufhin vom Wirt der Räume verwiesen.

Dabei beschädigte er eine Vase und einen Holzaufsteller. Beim Eintreffen einer Polizeistreife wurde ein 24-jähriger Freund des Randalierers aggressiv gegenüber den Polizisten und versuchte, deren Maßnahmen zu stören. Ihm wurde daraufhin ein Platzverweis erteilt und er wurde ins Freie geführt.

Hier sollten sowohl die Personalien des 25-Jährigen als auch seines 24-jährigen Freundes festgestellt werden. Dem wollten sich beide durch Flucht entziehen, einer stellte sich obendrein den Beamten in den Weg. Sie wurden jedoch festgehalten und zu Boden gebracht. Gegen die Festhaltegriffe wehrten sich beide durch Winden und Sperren. Zudem traten sie mit den Füßen nach den Beamten. Sie wurden schließlich überwältigt und zum Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht.

Hier durchgeführte Alkoholtests ergaben Werte von 1,1 und 1,8 Promille. Bei dem 24-Jährigen wurde zudem eine kleinere Menge Rauschgift aufgefunden.

Gegen beide Männer wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt. Der 25-Jährige sieht zudem einer Anzeige wegen Sachbeschädigung entgegen. Gegen seinen 24-jährigen Freund wurden Ermittlungen wegen Drogenbesitzes eingeleitet.