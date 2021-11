Die Martinszüge samt Abschluss mit Feuer finden in den Ortsteilen unter Auflagen statt, die in der Kern- und Weststadt nur schwerlich umzusetzen waren. Foto: Kreutzer

Weinheim. (web) Die Meldung über die Absage der Martinszüge in der Innen- und der Weststadt ist erst seit Mittwoch in der Welt, aber das "Rabimmel, rabammel, rabumm" in den Sozialen Netzwerken – nicht zuletzt auf der städtischen Facebook-Seite – war laut. Damit das Licht der Erkenntnis nicht ausgeht, hat die Stadt am Donnerstagvormittag reagiert und eine ausführliche Begründung für die Regelungen verschickt, die für die Martinszüge in der kommenden Woche gelten. Das Wichtigste vorweg: In der Kern- und der Weststadt gibt es dieses Jahr definitiv keine Martinszüge. Diese Entscheidung haben die Stadt, die Schulen und die Kitas gemeinsam getroffen. In den Ortsteilen Lützelsachsen, Hohensachsen und Ritschweier finden Veranstaltungen statt. Allerdings können dort nur Kinder aus den dortigen Einrichtungen beziehungsweise aus dem Ortsteil Ritschweier teilnehmen.

"Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der damit einhergehenden Auflagen müssen wir leider feststellen, dass auch dieses Jahr die Martinszüge in der Kern- und Weststadt nicht stattfinden können", teilt die Verwaltung mit. Die Stadt Weinheim habe zunächst das Ziel verfolgt, die Martinszüge dieses Jahr zu ermöglichen. Dazu habe man sogar eine Vereinbarung mit dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg getroffen. Der Weinheimer Landtagsabgeordnete Uli Sckerl (Grüne) habe sich persönlich dafür eingesetzt.

Intention der Absprache war: Martinszüge sollten stattfinden können, wenn in den Schulen und Kitas eine Anmeldung zur Kontaktdatenerfassung vorgenommen wird. Während des jeweiligen Umzugs selbst sollten die Einrichtungen unbedingt in ihren "Kohorten" bleiben. Die Kinder sollten sich also möglichst nicht vermischen. Für Martinszüge unter diesen Bedingungen hatte sich auch zuletzt der Corona-Krisenstab der Stadt Weinheim ausgesprochen.

Doch das Feedback aus den Betreuungseinrichtungen fiel ernüchternd aus: In der Innen- und Weststadt hätten die meisten Einrichtungen mitgeteilt, dass sie die Vorgaben nicht verantwortungsvoll umsetzen könnten, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Nachdem die Mehrheit der Einrichtungen abgesagt habe, entschied das Kulturbüro der Stadt, dies zu akzeptieren und von der Veranstaltung der Martinszüge abzusehen. "Eltern, Erzieherinnen und Lehrkräfte sind vorsichtig angesichts der Corona-Entwicklung der letzten Tage. Die Stadt Weinheim respektiert das selbstverständlich", teilt die Verwaltung mit.

In den Ortsteilen, wo die Einheiten zum Teil kleiner sind, hätten sich mehr Schulen und Kitas in der Lage gesehen, die Auflagen zu erfüllen. Daher können folgende Aktionen – unter Einhaltung der Regelungen – stattfinden: Der Martinszug in Lützelsachsen startet am Dienstag, 9. November, 18 Uhr, in der Wallstraße. Der Abschluss mit Martinsfeuer ist auf dem Sandloch-Sportplatz. Der Martinszug in Ritschweier beginnt am Mittwoch, 10. November. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Dorfteich (mit Eingangskontrolle). Es gibt ein Martinsfeuer, der Posaunenchor spielt, Martinsmännchen werden verteilt. In Hohensachsen geht es am Donnerstag, 11. November, 18 Uhr, los. Man trifft sich im Hof der Grundschule, Abschluss ist auf dem Bolzplatz an der Kaiserstraße.

Veranstaltungsbereich in Ritschweier abgezäunt

Die Stadt weist dringend darauf hin, dass in den Ortsteilen nur Kinder am Martinszug teilnehmen können, die sich zuvor bei einer der teilnehmenden Einrichtungen angemeldet haben. Es kommen also nur Kinder mit, die eine Einrichtung besuchen und dort bekannt sind. Nur in Ritschweier, wo es weder Schule noch Kita gibt, können sich die Teilnehmer auf dem eingegrenzten Bereich am Dorfteich persönlich vor Ort anmelden. Das gilt aber nur für Kinder aus Ritschweier, sodass die Anzahl der Teilnehmenden dem Ortsteil entsprechend überschaubar bleibt.

Die Stadt bittet die Familien ausdrücklich um Verständnis für die erneuten Einschränkungen: "Es ist der Versuch, aus der aktuellen Coronasituation für die Kinder das Beste herauszuholen. In zahlreichen Kommunen sind die Martinszüge gleich abgesagt worden", so der abschließende Satz.

Update: Donnerstag, 4. November 2021, 13.44 Uhr

Große Martinszüge fallen aus - Stadion schließt

Weinheim. (web) Seit dem gestrigen Mittwoch ist es amtlich: Aufgrund der angespannten Lage auf Baden-Württembergs Intensivstationen gilt die Corona-Warnstufe. Diese sieht zwar vor allem für Nicht-Geimpfte direkte Einschränkungen vor – hat in Weinheim zum Beispiel aber auch die indirekte Konsequenz, dass das Sepp-Herberger-Stadion seine Tore schließt, da der Zugang nicht-organisierter Sportler nicht zu kontrollieren wäre. In die Zeit passt auch die Meldung, dass die großen Martinszüge in der Kern- und der Weststadt erneut ausfallen.

Die zentralen Martinszüge: Man habe bis zuletzt gehofft, dass beide großen Martinszüge stattfinden können, betonte ein Sprecher der Stadt am gestrigen Mittwoch: "Aufgrund der aktuellen Entwicklung und der damit einhergehenden, schwer zu erfüllenden Auflagen müssen wir aber leider auch dieses Jahr die Züge in der Kern- und Weststadt absagen." Alle Hoffnungen ruhten nun auf dem Jahr 2022 – wie bei so vielen anderen Anlässen.

Die kleineren St.-Martins-Veranstaltungen: Nach dem aktuellen Kenntnisstand der Verwaltung könnten kleinere Martinszüge stattfinden, hieß es: So ist der Zug in Lützelsachsen für Dienstag, 9. November, weiter geplant. Aufstellung ist um 18 Uhr in der Wallstraße, zum Abschluss lodert das Martinsfeuer auf dem Sandloch-Sportplatz. In Ritschweier treffen sich die Teilnehmenden der dortigen Veranstaltung am Mittwoch, 10. November, um 18 Uhr am Dorfteich. Es gibt eine Eingangskontrolle. Auch hier wird das Martinsfeuer entzündet, der Posaunenchor spielt, Martinsmännchen werden verteilt.

Einen Tag später, am Donnerstag, 11. November, beginnt um 18 Uhr der Hohensachsener Martinszug im Hof der dortigen Grundschule. Der Abschluss findet auf dem Bolzplatz an der Kaiserstraße statt. Auch weitere Züge werden möglicherweise veranstaltet, die Stadt will informieren.

Eintritt nur noch mit Trainer: Das Sepp-Herberger-Stadion schließt seine Eingänge. Foto: Kreutzer

Warum die Stadiontore zu sind: Das Sepp-Herberger-Stadion stehe gewöhnlich auch nicht-organisierten Gruppen oder einzelnen Sportlern offen, erklärt Tim Scheil vom Amt für Bildung und Sport auf RNZ-Anfrage: "In der Regel betrifft das die Laufbahn." Anmeldungen seien dafür nicht erforderlich. Der Kreis derer, die hiervon Gebrauch machen, sei sehr überschaubar.

Da aber in der Corona-Warnstufe auch das Sporteln auf Freiluftanlagen nur unter Beachtung der 3G-Regel möglich ist, müssen die Jogger nun draußen bleiben. "Es müsste sonst permanent eine Person den Stadionzugang kontrollieren und die Nachweise prüfen", so Scheil. Beim Vereinssport ist das anders: Dort übernimmt diesen Part in der Regel der Trainer. Daher sind die Vereine auch nicht betroffen.

Das Stadiongelände ist eingezäunt und nur über verschließbare Tore zugänglich. Der Zugang von der Allee an der Breslauer Straße ist aktuell mit einem Bauzaun gesichert. Das alte Tor hatte dem Bau der Zweiburgenschule weichen müssen. Unabhängig von der sich zuspitzenden Corona-Lage wird in den kommenden Tagen dort ein neues Stadiontor eingesetzt.