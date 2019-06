Weinheim-Lützelsachsen. (RNZ) Sie sind gerade von ihrer neunten Wohnmobil-Tour durch Irland zurückgekehrt und freuen sich auf "Folk im Wald", das Sommerfest mit Livemusik, welches sie am Samstag, 6. Juli, 20 Uhr, bereits zum 17. Mal gemeinsam mit dem SSV Lützelsachsen am Schützenhaus in der Dornbach veranstalten. Die Rede ist von der siebenköpfigen Folkband "Brothers & Others", deren Mitglieder überwiegend aus Lützelsachsen stammen.

Den Mix der beiden Genres "Guitarsongs der 1960er- und 70er-Jahre bis heute" und "Irish Folk" hat die Band seit ihrer Gründung 1991 beibehalten und sich im Laufe der Jahre ein Publikum aus "Altrockern" und "Althippies" auf der einen sowie "Irish-Folk-Freunden" auf der anderen Seite erspielt. Doch nicht nur die "ältere" Generation erfreut sich an dieser Musikauswahl - auch Jüngere finden Gefallen an den Songs, die oft mehrstimmig vorgetragen werden. Der Veranstaltungsort im Wald tut das seine dazu, dass einem musikalischen Sommerabend nichts im Wege steht. Die Bewirtung übernimmt der Sportschützenverein. Es gibt Speisen vom Grill und unter anderem Guinness vom Fass.

Karten bekommt man zum Vorverkaufspreis von 10 Euro in den Geschäften "Kopierpoint Seydel", Ahornstraße 6, "Tankstelle Sporer", Südliche Bergstraße 3, "Schreibwaren Ludwig", Weinheimer Straße 39, und im Großsachsener Wirtshaus "Zum weißen Lamm", Breitgasse 7. An der Abendkasse kosten die Tickets 12 Euro.