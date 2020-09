Keiner der Lehrer, die sich am Mittwoch auf dem Parkplatz an der Luisenstraße testen ließen, klagte über Anzeichen von Covid-19. Pädagogen zählen zu denjenigen Berufsgruppen, die sich bis Ende des Monats zwei Mal „symptomfrei“ testen lassen können. Foto: Dorn

Von Philipp Weber

Weinheim. Die Teststation vor der Kinderarztpraxis ist quasi vor der Tür, und das Kollegium war aufgrund einer nahenden Konferenz ohnehin weitgehend vollzählig: So lag für Schulleiterin Jutta Lieder und die Lehrkräfte der Pestalozzi-Grundschule der Entschluss nahe, den Coronatest gemeinsam zu absolvieren. Nacheinander traten die Pädagogen am Mittwoch an den Testcontainer am Rande des Parkplatzes an der Luisenstraße heran, wo das rundum geschützte Team von Kinder- und Jugendärztin Dr. Emy Koen die Abstriche vornahm. An der eigens eingerichteten Station vor dem Eingang der Praxis kann sich jeder testen lassen, nicht nur Kinder.

Lehrer und Erzieher dürfen sich noch bis Ende des Monats testen lassen, unabhängig von konkreten Symptomen. Das Land übernimmt die Kosten für bis zu zwei Tests pro Person. Dies gilt auch für nicht-pädagogisch arbeitende Beschäftigte in Kitas und Schulen, etwa Hausmeister oder Sekretärinnen. Das heißt konkret: Die Test-Teams nehmen bei Angehörigen dieser Berufsgruppen auch dann Abstriche aus Mund-, Nasen- und Rachenraum, wenn keine Covid-19-Symptome zu erkennen sind, es keinen Aufenthalt in einem Risikogebiet gab und auch kein Kontakt zu Erkrankten bestand.

Eine Testpflicht besteht indes nicht: "Es bleibt die persönliche Entscheidung jeder Lehrkraft, ob sie sich ,symptomfrei’ testen lässt", betonte Schulleiterin Lieder. Wegen der Nähe der Pestalozzischule zur Teststation und weil man die Schulgemeinschaft so gut wie möglich schützen wolle, hätte sich das Kollegium für den kurzen Spaziergang durch die Mittagshitze entschieden, so Lieder.

"Trotzdem ist es letztlich ein Zufall, dass wir das zusammen machen", betonte die Schulleiterin. Sie wolle auf keinen Fall den Eindruck erwecken, dass sie und ihre Einrichtung andere Lehrer oder gar andere Schulen unter Druck setzen. Es sei auch nicht in ihrem Sinne, auf diese Weise Werbung für die Schule zu machen.

Die Pestalozzi-Grundschule zählt rund 300 Schüler. Alles in allem unterrichten hier um die 25 Lehrkräfte. Soweit es unter den Masken zu erkennen war, reicht die Altersspanne im Kollegium von der Berufsanfängerin bis zum Pädagogen mit Jahrzehnten Erfahrung als Lehrer. Aktuell arbeite nur eine Lehrkraft von zu Hause aus, so Schulleiterin Lieder.

Der oder die Betroffene gehöre einer sogenannten Risikogruppe an, unterstütze das Kollegium aber sehr engagiert aus der Ferne. Auch fast alle Kinder besuchen wieder den Präsenz-Unterricht, nur zwei seien noch zu Hause, so Lieder weiter. Grundsätzlich sei sie froh, dass wieder (fast) alle in der Schule sind, lautete ihre Antwort auf eine entsprechende Reporterfrage. Kinder seien angewiesen auf die sozialen Bezüge, die eine Schule nun mal bietet. Natürlich fühle sich das Unterrichten noch nicht so an wie in den Zeiten vor Corona, aber die derzeit gültigen Hygiene- und Abstandsregeln seinen gut umzusetzen, so die Schulleiterin.

In mindestens zwei weiteren Punkten vertritt sie indes ähnliche Auffassungen wie andere Lehrer und auch Elternvertreter: Zum einen wird der Schulbetrieb im Herbst und Winter die eine oder andere Herausforderung bereithalten: Stichwort Lüften. Zum anderen hätte sie sich im Vorfeld des zurückliegenden Schulstarts für (fast) alle einen direkteren Draht zum Kultusministerium gewünscht. Schließlich sind es die Lehrer vor Ort, die offene Fragen mit den Eltern klären müssen. Dass der "symptomfreie" Test erst am dritten Tag nach Beginn des Schuljahrs stattfand, sieht sie jedoch als eher unproblematisch an. So ein Schulbetrieb starte ja nicht erst mit dem ersten Gong: Gegen Ende der Ferien habe es bereits Vorbereitungstreffen gegeben, sodass das Kollegium schon vor dem Wiederankommen der Schüler zusammentraf. Man könne da wohl keinen Stichtag festlegen.

Gern hätte man mit anderen Beteiligten darüber gesprochen. Doch das für Weinheimer Verhältnisse große Medienaufgebot, das auf Einladung der Stadt erschienen war, hatte das Praxisteam ebenso überrascht wie das Lehrerkollegium.

Das eine oder ander andere Statement wäre sicher willkommen gewesen. Andererseits ist die Coronalage nach wie vor ernst: Die Konferenz, zu der das Kollegium nach dem Test ging, hatte auch den Unterricht im Falle einer Schulschließung zum Thema.